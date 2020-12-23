Свердловские учителя протестуют против Всероссийской проверочной работы

По мнению учителей, Всероссийская проверочная работа бесполезна, так как не учитывает реальные знания школьников. Фото: Галина Соловьёва

Члены межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» направили руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзору Музаеву обращение с требованием отменить Всероссийскую проверочную работу (ВПР). Ранее по всей России проходил флешмоб учителей #Стоп_ВПР: десятки преподавателей публиковали в соцсетях фотографии с плакатами против ВПР, чтобы привлечь внимание властей. В августе подобный флешмоб проводили и родители школьников. Среди ратующих за отмену ВПР есть и свердловские учителя с родителями.

Всероссийская проверочная работа проводится для учеников 5-х – 11-х классов с 2015 года. Из-за пандемии коронавируса ВПР в этом году перенесли с весны на осень и провели в сентябре-октябре. Многие учителя и родители посчитали это решение крайне нецелесообразным: уровень подготовки школьников и так упал из-за дистанта, и контрольная в начале нового учебного года ударит по психологическому состоянию детей. Поэтому профсоюз работников образования «Учитель» запустил петицию «Отменить ВПР осенью 2020 года», которая набрала более 30 тысяч подписей педагогов и родителей по всей стране, но осталась без внимания: контрольную всё равно провели.

Последней каплей для педагогов стало требование Рособрнадзора за два дня подготовить анализ результатов ВПР с выявлением пробелов в знаниях каждого ученика 5-х-9-х классов и индивидуальный план по изменению образовательной программы по предмету. Педагоги вновь забили тревогу: с такими нагрузками они просто не справляются и считают ВПР вредной и бессмысленной работой для учебного процесса.

– Учителя уже падают с ног из-за дистанта, а тут ещё и ВПР, где нужно проверить по сто с лишним работ и проанализировать каждую из них, – говорит журналисту «Облгазеты» учитель истории и обществознания школы №2 в Реже, член Совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова. – Мы сами в рамках рабочей программы проводим контрольные срезы по пройденному материалу. А когда проверочная направляется извне, то в ней часто не учитывается, что дети успели освоить. Такое ощущение, что Рособрнадзор от нас далёк.

При этом выставлять оценки за ВПР необязательно: в классном журнале отмечают только тех, кто получил четыре или пять. Но для репутации школы этот показатель важен, так как по итогам ВПР Рособрнадзор формирует список учреждений с низкими результатами обучения, для которых организуют проект «500+» – масштабную программу помощи. Но, по сути, такой помощи школы и не хотят, так как это только увеличит объём работы педагогов.

«Педагоги тратят от 7 до 13 часов на подготовку и проверку ВПР в своих классах, а также составление отчётов по ним. Это рабочее время никак не оплачивается», – подчёркивают учителя в своём обращении к Рособрнадзору. Ответ на это обращение пока не поступил.

В министерстве образования Свердловской области журналисту «Облгазеты» не стали комментировать ситуацию, сказав, что решение по проведению ВПР находится в ведении федеральных органов власти.

В пресс-службе Рособрнадзора «Облгазете» отметили, что ВПР – «только одна из множества контрольных работ», к которой не нужно готовиться заранее, поэтому дополнительные выплаты учителям не планируются. По мнению ведомства, данная контрольная позволяет унифицировать учебные программы и выровнять уровень образования в разных школах. Если ученики не проходили тестируемый материал, то при заполнении итоговой таблицы по результатам ВПР можно указать, что тема не пройдена. По данным надзорного органа, в тестах встречается одно-два подобных задания.

«Изучение материала в 2020–2021 учебном году должно проходить с опорой на диагностику реальных пробелов по итогам прошлого учебного года. В противном случае накопление пробелов примет лавинообразный характер и приведёт к непоправимым последствиям. Именно об этом говорится в упомянутых рекомендациях. В том числе одним из важных элементов рекомендаций является нормативное обоснование процедуры корректировки рабочих образовательных программ», – пояснили в Рособрнадзоре.

То есть ответ Рособрнадзора говорит о том, что ведомство не считает, что они перегибают палку, и явно не планирует отменять ВПР. Тем не менее родители школьников, как и учителя, уверены, что ВПР – лишняя нагрузка на школьников.

- Это лишняя контрольная. Чтобы хорошо сдать ВПР, дети специально решают прошлогодние контрольные, – возмущается мама семиклассницы из Екатеринбурга Анна Ильюк. – У детей одни контрольные – городская, школьная, всероссийская, и они вынуждены постоянно готовиться к ним, вместо того чтобы нормально осваивать учебный материал.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».