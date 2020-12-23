В Екатеринбурге временно закрыли школу №105. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге закрыли одну из школ. Вернуться в образовательное учреждение учащиеся смогут только в понедельник, 28 декабря.

Речь идёт о МАОУ СОШ №105, которая расположена в микрорайоне Химмаш по адресу: ул. Косарева, 9. Там обнаружена вирусная инфекция.

Данную информацию "Областной газете" подтвердили в департаменте образования администрации Екатеринбурга. Изданию уточнили, что школа уже закрыта. Сегодня туда выезжали сотрудники Роспотребнадзора. Они проводят в образовательном учреждении противоэпидемические мероприятия.

"С 23 по 25 декабря в школе будет проводиться обработка помещений. Детей, посещающих школу, переведут на обучение с применением дистанционных технологий. В понедельник, 28 декабря, ученики выйдут в школу в обычном режиме", – заявили изданию.

Получить оперативный комментарий в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области не удалось.

Ранее "Областная газета" писала, что министерство образования Свердловской области направило муниципалитетам региона рекомендации по началу школьных каникул. Закончить обучение планируется 28 или 29 декабря.