В мэрии рекомендовали детским садам Екатеринбурга работать в субботу

Если будет необходимо, то детские сады будут принимать решение о работе 26 декабря. Фото: Павел Ворожцов

И.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря. Детским садам рекомендовано принять решение о режиме работы в эту субботу на основе мнения родителей.

"Учреждения уже занимаются опросом родителей. Если будет необходимо, то детские сады будут принимать решение о работе 26 декабря и постановке детей на питание", - пояснили "Облгазете" в городском департаменте образования.

Добавим, что школы продолжат работать в своём режиме.

Ранее решение о рабочей субботе и выходном 31 декабря принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Соответвенное распоряжение опубликовано на сайте "Областной газеты".