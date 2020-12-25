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Общество / Образование
25 декабря 2020, 11:32

В мэрии рекомендовали детским садам Екатеринбурга работать в субботу

Ёлка в детском саду

Если будет необходимо, то детские сады будут принимать решение о работе 26 декабря. Фото: Павел Ворожцов

И.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря. Детским садам рекомендовано принять решение о режиме работы в эту субботу на основе мнения родителей.

"Учреждения уже занимаются опросом родителей. Если будет необходимо, то детские сады будут принимать решение о работе 26 декабря и постановке детей на питание", - пояснили "Облгазете" в городском департаменте образования.

Добавим, что школы продолжат работать в своём режиме.

Ранее решение о рабочей субботе и выходном 31 декабря принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Соответвенное распоряжение опубликовано на сайте "Областной газеты".

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