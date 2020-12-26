Глава Минпросвещения рассказал, кто и как в 2021 году будет сдавать ЕГЭ

Единый государственный экзамен останется только для тех школьников, которые будут поступать в вузы. Фото: Галина Соловьева

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, как в 2021 году будет проходить сдача ЕГЭ и ОГЭ. Единый государственный экзамен останется только для тех школьников, которые будут поступать в вузы.

Об этом глава Минпросвещения РФ рассказал в ходе «Делового завтрака» в «Российской газете». Министр озвучил решения, принятые на совещании в Правительстве под председательством Татьяны Голиковой.

По словам Сергей Кравцова, итоговое сочинение для 11-классников, как допуск к государственной итоговой аттестации, пройдёт во второй декаде апреля. Планируется, что государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ будет проходить с 31 мая по 2 июля. Для школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать экзамены в основной период, предусмотрен дополнительный - с 12 по 17 июля.

При этом, школьники, которые не планируют поступать в вуз, будут сдавать Государственный выпускной экзамен лишь по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая.

«Это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе», - подчеркнул министр.

Основной период итоговой аттестации в 9 классах запланирован с 24 мая по 28 мая, а дополнительный - на начало сентября. Сдача экзаменов в 9 классах будет обязательна только по русскому языку и по математике. Также останется один предмет по выбору: его будут сдавать в виде контрольной работы в школе.

Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах пройдёт 10 февраля, 10 марта и 17 мая. Поскольку собеседование будет проходить в устной форме, допускается его проведение в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отмечается также, что аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали за особые успехи в обучении в 2021 году будут выдаваться с учётом результатов ЕГЭ (в 2020 году аттестаты с отличием можно было получить на основе школьных оценок).

«Мы сразу увидели взрывной рост количества таких аттестатов, где были все пятерки. Поэтому принято решение: если школьник уверен в себе и идет на медаль "За особые успехи в учении", то получает аттестат с отличием с учётом результатов ЕГЭ. Но, как правило, такие выпускники поступают в вуз. Поэтому они и сдают Единый государственный экзамен», - резюмировал Сергей Кравцов.

Напомним, ранее было утверждено новое расписание проведения итогового сочинения для учеников 11-х классов российских школ в 2020/2021 учебном году.