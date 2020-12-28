Министр просвещения РФ призвал дать дни отдыха педагогам 30 и 31 декабря

Сергей Кравцов: "Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких". Фото: Павел Ворожцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал сделать 30 и 31 декабря для педагогов выходными. Кроме того, он рекомендовал не задавать детям домашнее задание.

"Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, сохранив при этом все обязательства по оплате труда", - приводит слова министра телеграм-канал "Большая перемена", подведомтвенный Минпросвещения РФ.

Ранее в интервью "Российской газете" Сергей Кравцов также заявил, что отдыхать в предновогодние дни будут и педагогические вузы.

"Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких. Ещё раз всем желаю самых тёплых и радостных моментов", - сказал в интервью министр.

По поводу домашнего задания он высказался так: "Весь год наши школьники учились также в непростых условиях, поэтому считаю, что будет справедливо освободить ребят от домашнего задания на новогодние каникулы. Они нужны для отдыха и активного досуга, чтения и творчества. Лучше провести их с семьёй".

Напомним, что свердловским школам рекомендовали начать каникулы 28-29 декабря. Однако в оставшиеся дни до Нового года учителя традиционно обязаны выходить на работу.

Ранее Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря 2020 года выходным днём. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение сделать этот четверг официально нерабочим.