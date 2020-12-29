В Рождество свердловские власти решат, как дальше будут учиться школьники

В Рождество свердловские власти решат, как дальше будут учиться школьники. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Свердловской области сообщат о дальнейшем обучении школьников 6-7 января. Соответствующее решение будет принято исходя из реальной ситуации с коронавирусом в регионе.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"У нас есть желание всё-таки выйти на учёбу. Но это будет зависеть от того, как мы попразднуем и какие будут у нас объективные показатели госпитализации и заболевших на 6-7 января", – заявил замгубернатора, добавив, что в указанные дни власти определятся со временем начала третьей учебной четверти.

По его словам, в случае принятия положительного решения у школьников будет возможность подготовиться к выходу на учёбу. Однако если "мы по-прежнему останемся в ограниченном варианте (тот который действовал до ухода на каникулы), то об этом тоже надо заранее предупредить".

Напомним, до зимних каникул образовательные организации посещали учащиеся 1-5-х, 9-х и 11-х классов. На дистанте находились ученики 6-8-х и 10-х классов.