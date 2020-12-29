Каникулы для школьников в Москве продлили до 17 января

Каникулы для школьников в Москве продлили до 17 января. Фото: Галина Соловьёва.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых решениях, принятых в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в столице. В частности, он подписал распоряжение о продлении новогодних каникул для школьников ещё на неделю.

Глава столицы России написал в своём блоге, что в декабре эпидемиологическая ситуация заметно ухудшилась.

"Количество госпитализаций растет уже три недели подряд и в некоторые дни вплотную приближается к 2000 человек ежедневно. Это, конечно, вселяет большую тревогу", - пишет Сергей Собянин.

Он рассчитывает, что новогодние праздники помогут задержать распространение инфекции. При этом мэр Москвы заявил, что по оценкам специалистов, 11 дней каникул не хватит для того, чтобы сбить волну роста. В связи с этим он подписал документ о следующих ограничениях:

каникулы для учеников 1-11 классов городских школ продлеваются до 17 января;

продление каникул касается также колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ, подведомственных правительству Москвы;

негосударственным образовательным учреждениям также рекомендуется принять соответствующие решения;

в период увеличенных новогодних каникул занятия проводиться не будут, однако ученики смогут закрепить полученные знания с помощью Московской электронной школы;

записаться на вакцинацию от коронавируса смогут работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим;

на территории Москвы вновь вводится право бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов, пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями.

"Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас. А значит - в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений. Давайте будем максимально осторожны в предстоящие дни, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких", - обратился Сергей Собянин к жителям столицы.

Напомним, сегодня замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти региона сообщат о дальнейшем обучении школьников 6-7 января. Соответствующее решение будет принято исходя из реальной ситуации с коронавирусом в регионе.

На Среднем Урале до зимних каникул образовательные организации посещали учащиеся 1-5-х, 9-х и 11-х классов. На дистанте находились ученики 6-8-х и 10-х классов.