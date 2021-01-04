ЕГЭ по иностранному языку отказались делать обязательным

С 2012 года планировалось, что выпускники будут сдавать экзамен по иностранному языку в обязательном порядке с 2022 года. Фото: Галина Соловьёва

Минпросвещения России официально отказалось делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным. Он останется предметом для сдачи по выбору.

С 2012 года планировалось, что выпускники будут сдавать экзамен по иностранному языку в обязательном порядке с 2022 года. Однако в 2020 совет по федеральным государственным образовательным стандартам при министерстве одобрил изменения, исключающие иностранный язык из числа обязательных. Подписан соответствующий приказ, он вступил в силу.

Согласно приказу Минпросвещения РФ, 11-классники продолжат сдавать русский язык и математику в обязательном порядке. Предметами для сдачи ЕГЭ по выбору остаются литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, информатика, родной язык, родная литература.

Добавим, что ЕГЭ в этом году останется только для тех школьников, которые будут поступать в вузы. Те, кто не планируют поступать, будут сдавать только обязательные экзамены с 24 по 28 мая. Подробности в материале "Облгазеты" "Глава Минпросвещения рассказал, кто и как в 2021 году будет сдавать ЕГЭ".

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