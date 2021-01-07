Все школьники Свердловской области вернутся за парты 11 января. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области школьники вернутся к прежнему режиму обучения. Это произойдёт в ближайший понедельник, 11 января.

Выход школьников с дистанта анонсировал глава региона Евгений Куйвашев в соцсетях. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в регионе стабильна. Фиксируется снижение случаев заболевания, хоть и незначительное.

Кроме того, по словам губернатора, система здравоохранения работает устойчиво, без серьёзных сбоев. Количество свободных коек выросло до 3,5 тысячи.

"Всё это даёт нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов ‒ от первых до одиннадцатых. Пока на дистанте останутся учащиеся средних специальных учебных заведений. По ним решение будет принято дополнительно", ‒ заявил глава региона.

Он также напомнил, что в первые рабочие дни на Средний Урал поступит новая партия вакцины. Наряду с медиками будут прививать педагогов. Это позволит сделать учебный процесс ещё более безопасным.

Напомним, ранее стало известно, что в первые три месяца 2021 года в регион поступит около 700 тыс. доз вакцины. До конца января Свердловская область должна получить 50-60 тысяч доз, в феврале ‒ 120-150 тысяч, а в марте ‒ не менее 500 тысяч.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 384 случая заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 61 357 свердловчан.