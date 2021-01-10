Каникулы закачиваются: свердловские школы готовятся принять всех учащихся 11 января

Свердловские школьники с 1 января вернуться к очному обучению. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В школах Свердловской области завершается подготовка к возобновлению с 11 января очного обучения. В образовательных учреждениях проводят генеральную уборку и дезинфекцию помещений, мебели и учебных пособий.

Напомним, выход школьников с дистанта с 11 января ранее анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что ситуация с распространением коронавируса стабильна.

При этом Евгений Куйвашев подчеркнул, что главам муниципалитетов необходимо до конца каникул лично убедиться в том, что в учебных заведениях приняты все меры безопасности.

«Мы промываем все возможные территории гимназии: все кабинеты, коридоры, индивидуальные шкафчики. Были полностью вымыты пищеблок и столовая. Вся территория гимназии готова к приёму детей с 11 января. Мы ждём всех наших детей», – приводит департамент информполитики Свердловской области слова директора екатеринбургской гимназии № 13 Риммы Стихиной.

В школах по-прежнему необходимо будет соблюдать все требования санитарно-эпидемиологической безопасности: потоки учеников должны быть разведены, а учебные заведения обеспечены антисептиками, рециркуляторами воздуха и бесконтактными термометрами.

В прошлом году на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций региона было выделено около 4,5 млрд рублей. Более 1 млрд рублей из них направили на приобретение средств дезинфекции и медицинского контроля.

Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили 387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По словам главы региона, в первые рабочие дни после праздничных выходных в Свердловскую область ожидается поступление новой партии вакцины от COVID-19. В первую очередь, прививаться наряду с медиками будут и педагоги, что позволит сделать учебный процесс более безопасным.

Ранее стало известно, что в первые три месяца 2021 года в регион поступит около 700 тыс. доз вакцины. До конца января Свердловская область должна получить 50-60 тысяч доз, в феврале ‒ 120-150 тысяч, а в марте ‒ не менее 500 тысяч.