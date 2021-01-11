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11 января 2021, 15:39

С середины февраля УрфУ вернётся к очным занятиям

УрФУ

Напомним, что УрФУ и другие уральские вузы перешли на дистант с начала ноября. Фото: Галина Соловьёва

В Уральском федеральном университете заявили о планах вернуться к обчному обучению с 15 февраля. Это произойдёт в случае улучшения эпидобстановки по коронавирусу в Свердловской области.

До 1 февраля в УрФУ проходит дистанционная зимняя сессия. Затем студентов ждут двухнедельные каникулы.

"С 15 февраля Уральский федеральный университет вернётся к привычному формату обучения, если этому будет способствовать эпидемиологическая ситуация в регионе", - говортся в сообщении в официальном телеграм-канале вуза.

Напомним, что УрФУ и другие уральские вузы перешли на дистант с начала ноября. Студенты учатся удалённо уже второй семестр. Ранее дистант из-за коронавируса вводился в вузах с середины марта.

За последние сутки в Свердловской области подтвердили 384 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 62 900 свердловчан. С болезнью справились 55 тысяч пациентов.

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