В Москве дети вернутся в школы после длинных новогодних каникул

Традиционные новогодние каникулы в столице были продлены для школьников до 17 января из-за коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о прекращении длинных новогодних каникул для школьников с 18 января. Все обучающиеся возвращаются к очным занятиям.

Их транспортные карты для льготного проезда разблокируют.

Напомним, что ранее традиционные новогодние каникулы в столице были продлены для школьников до 17 января. Это было связано с ростом суточной заболеваемости COVID-19 в Москве. До этого ученики 5-11 классов учились дистанционно.

"Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение", - написал в своём блоге Сергей Собянин.

Другие ограничения по коронавирусу продляются в столице до 21 января. На дистанте или на каникулах остаются городские вузы и колледжи, учреждения допобразования и спортшколы. Ограничения могут быть смячены в случе стабилизации уровня заболеваемости ковидом.

Добавим, что за последние сутки в России было выявлено 22 850 новых случаев коронавируса, в том числе 4 320 - в Москве. Всего в столице 871,5 тысячи инфицированных, выздоровели 715 тысяч человек.

В Свердловской области было принято решение вывести всех школьников с дистанта сразу после новогодних каникул, с 11 января.