На свердловских электропоездах начали работать первые помощницы машинистов

Через три года работы помощница машиниста Алёна Малых сможет и сама управлять локомотивом. Фото: Алексей Кунилов

На Свердловской железной дороге начали работать первые женщины помощницы машиниста. С 1 января 2021 года в России Министерство труда исключило эту профессию из списка запрещённых для представительниц слабого пола. Изменились условия труда, локомотивы стали современнее, и работать на них теперь физически не так тяжело, как раньше.

Поезда всем возрастам покорны

С января штат работников локомотивных бригад на Свердловской железной дороге (СвЖД) пополнился на 21 сотрудницу. Из них шесть направлены работать помощниками машинистов на пригородных электропоездах, курсирующих в Свердловской области и Пермском крае. Остальные – на электровозы, которые водят пассажирские поезда дальнего следования из Екатеринбурга в Дружинино, Тюмень, Пермь, из Перми в Балезино и обратно. Обучение профессии помощника машиниста они начали этим летом и прошли его в кратчайшие сроки.

– Программа была рассчитана на 24 недели, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе Свердловской железной дороги. – Сначала девушки изучали правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте и правила охраны труда, устройство подвижного состава. Затем на специальных тренажёрах, полностью имитирующих кабину машиниста, отрабатывали навыки вождения поездов. Производственную практику проходили в эксплуатационных локомотивных и моторвагонных депо.

Выпускницами стали женщины самых разных возрастов: самой молодой девушке всего 18 лет. Кандидатки пришли из разных профессий, при этом некоторые кардинально сменили направление своей деятельности.

– Я двадцать лет проработала в торговле, последние три года – в ювелирном салоне, – рассказывает помощница машиниста Алёна Малых, которая пришла на курсы в 37 лет. – Из-за коронавируса уволилась, потому что работодатель не выплачивал даже прожиточный минимум в период остановки работы магазина. Когда сидела без работы, решила, что надо искать что-то стабильное. Летом 2020 года увидела объявление, что набирают помощниц машиниста на локомотив с обучением и стипендией. Откликнулась, прошла медосмотр и теперь я здесь.

Для 40-летней Оксаны Соколовой, которая тоже в последние годы работала в торговле, курсы помогли исполнить детскую мечту – водить поезда. Ведь теперь эта возможность есть у каждой выпускницы: на должность машиниста локомотива может претендовать помощник, стаж работы которого составляет три года.

– В детстве жила рядом с железной дорогой, и мне было любопытно: каково это – управлять таким количеством вагонов? – вспоминает Оксана Соколова. – Путешествую только на поездах, на самолёте никогда не летала. Постоянно отслеживала вакансии на сайте РЖД. Думала, что когда мои дети будут старше, я пойду работать хотя бы проводником, чтобы быть постоянно в дороге. Для меня поезда – это не только мечта, но и уверенность в завтрашнем дне.

В сердце локомотива

Вместе с Алёной Малых мы подходим к железнодорожному депо. Здесь уже пыхтит красный громадный локомотив. Дверь в кабину находится на высоте полутора метров. Взбираемся по вертикальной железной лестнице и попадаем внутрь. Шум оглушительный – работает тяговый двигатель электровоза. Где-то там, в полумраке узкого коридора, под железными коробами, сосредоточена вся мощь машины. А кабина машиниста залита светом из панорамных окон.

– Справа – место машиниста электропоезда, а слева – его помощника, – указывает Алёна Малых на два кожаных кресла в маленькой кабине. – Но в дороге помощник машиниста почти всегда стоит: на станциях и переездах сидеть нельзя, когда встречные поезда едут, тоже нужно вставать.

Перед креслом машиниста находится большой пульт со множеством кнопок, рычагов, небольших экранов, переключателей. У помощника же машиниста панель с кнопками совсем маленькая.

– Главная задача помощника – быстро и точно выполнять поручения машиниста, контролировать состояние инфраструктуры и подвижного состава, передавать информацию о всех нарушениях, – объясняет свою работу Алёна Малых. – Ещё мы должны проговаривать ограничение скорости по пути, подавать сигналы буферными прожекторами, когда подъезжаем к переезду, к мостам, и когда идёт встречный поезд. Должны следить за локомотивным светофором и всегда обращать внимание на дорогу, чтобы заметить что-то на пути.

Регламент у работников чёткий. Перед отправлением и в пути машинист и помощник ведут обязательные переговоры.

– Документы поездные получены, справка о тормозах получена, ручной тормоз опущен, сигнала об остановке нет, – имитирует разговор с машинистом Алёна Малых. – Мы вбиваем данные по ограничению скорости на каждый километр пути в специальное табло, которое находится на пульте машиниста.

После каждой поездки сотрудников отправляют в бригадный дом, в котором они отдыхают время, равноценное поездке.

Трудности на «страшной железяке»

Профессия помощника машиниста раньше была запрещённой для женщин из-за тяжёлых условий труда. Постоянный гул двигателя, ночные поездки и повышенная ответственность, кроме того, до недавнего времени в локомотиве не было биотуалета. Но, по словам Алёны Малых, шума в дороге практически не слышно, к ночному графику можно подстроится, а интерес к новой работе перекрывает все остальные минусы.

– Нет ощущения, что это страшная железяка, а наоборот, – эйфория, – улыбается наша собеседница. – Закаты, рассветы, особенно ночью завораживает: снег летит, прожектор светит – поэтому едешь с удовольствием. На этой работе для меня сошлись воедино два фактора: я люблю железную дорогу, и работа эта стабильная.

Но всё-таки выпускницы признаются, что в профессии помощника машиниста есть несколько физически трудных обязанностей. Первая – соединение рукавов тормозной магистрали, когда нужно скрепить два жёстких шланга, чтобы присоединить локомотив к составу. Вторая – зимой отбить молотком образовавшийся на ходовой части локомотива лёд.

Сейчас все выпускницы проходят стажёрские поездки, где они наблюдают за работой опытного помощника машиниста. Следующий этап – дублёрские поездки, когда за женщинами будут наблюдать действующие помощники.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кажется, в кабине машиниста локомотива скоро должно появиться полноценное зеркало. Фото: Алексей Кунилов

Некоторые задачи, требующие физических усилий, на первых этапах трудны не только для женщин. Фото: Алексей Кунилов

После шести месяцев учёбы и успешно сданных экзаменов помощницы машиниста получили удостоверения работника РЖД. Фото: Алексей Кунилов

Перед каждым рейсом помощники машиниста проходят медосмотр, где проверяют пульс, давление, содержание кислорода в крови и общее самочувствие. Фото: Алексей Кунилов

Алёна Малых попала в РЖД из-за пандемии коронавируса: летом ей пришлось уволиться с работы продавца в ювелирном салоне. Фото: Алексей Кунилов