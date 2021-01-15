Самые старые ясли Нижнего Тагила готовятся к капитальному ремонту

Время от времени в старом здании детсада проводились ремонты: меняли окна, латали крышу, но капитальных вложений не было со дня постройки Фото: Галина Соколова

Нижний Тагил продолжает программу капремонтов образовательных учреждений, построенных в советские годы в районах плотной жилой застройки. После удачного опыта обновления трёх школ муниципалитет взялся за детсады. В этом году начнётся капитальный ремонт здания яслей №10 в микрорайоне Выя.

Выю на протяжении трёх веков заселяли горняцкие семьи, ведь микрорайон граничит с карьером и шахтой «Магнетитовая». Все площади Выи давно обжиты, и найти участок для строительства новых социальных объектов просто нереально. Именно для таких микрорайонов Нижнего Тагила предназначена программа капремонтов учреждений образования. Благодаря ей вторую жизнь получили две школы на Тагилстрое и одна на Красном Камне.

Теперь очередь дошла до яслей. Всего в городе семь детсадов для детей младшего возраста. Все они построены в середине прошлого века – небольшие и уютные. Позднее в городе уже возводились огромные комбинаты, а ясли остались дворовыми достопримечательностями старинных малоэтажных кварталов.

– В начале 2019 года устроила сына в ясли на улице Оплетина. Здание старое, но тёплое. Потом в учреждении прошла проверка, и его временно закрыли. Нам дали путёвку в детсад в нашем же районе. Правильно, что ясли решили отремонтировать. Конечно, туда наш сын уже не вернётся – вырастет, но другим родителям малышей очень рекомендую эти ясельки, – поделилась мнением молодая мама тагильчанка Ксения Мальцева.

Нынче двухэтажное здание яслей по улице Оплетина, 5 готовится к капитальному ремонту – первому за 69 лет со времени постройки. Проект поручен специалистам МБУ «Тагилгражданпроект», сегодня он на стадии подготовки сметной документации. Разработчики считают, что заключение государственной экспертизы будет готово до 1 марта 2021 года. После этого начнутся контрактные процедуры. Реализация проекта займёт два года.

– Муниципалитет идёт по пути капитальных ремонтов уже существующих детских садов. Правительство Свердловской области поддерживает эту инициативу. В рамках расходных полномочий из регионального бюджета на 2021 год городу выделено 28 млн рублей. Это порядка половины от общей стоимости капремонта, – сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Главная проблема детсада, из-за которой страдает всё здание – протекающая кровля. Её отремонтируют в первую очередь. Затем заменят балки перекрытия, восстановят водостоки. Полностью обновят внутренние инженерные сети, водопровод, канализацию, электроснабжение и отопление. Заменят оконные и дверные блоки, покрытие полов. Выполнят внутреннюю отделку четырёх групп, раздевалок, пищеблока, оборудуют прачечную. Прилегающую территорию благоустроят, установят систему наружного видеонаблюдения и освещения, заменят забор.

Фасад здания приобретёт свежий цвет, но архитектурный облик детского сада, отлично гармонирующего со стоящими вокруг сталинками, останется прежним.

– После ремонта получится отличное дошкольное образовательное учреждение. Ясли снова смогут принять 60 малышей – две группы от года до двух лет и две группы чуть старше, – рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева.

Тагильчане на городских сайтах одобряют взятый мэрией курс на обновление старых детсадов и предлагают свои варианты. Например, напоминают, что обновления ждут ясли №11 на улице Вогульской, в которых уже давно не слышно голосов малышей.

Кстати До пандемии в очереди на поступление в детсад стояли три тысячи маленьких тагильчан до трёх лет. По нацпроекту «Демография» в Нижнем Тагиле на следующей неделе состоится торжественное открытие двух новых детских садов в Гальяно-Горбуновском массиве, в третьем окончены строительные работы. Во всех этих садиках будут ясельные группы. В ближайшее время запланировано строительство двух детских садов с ясельными группами – в посёлке Рудника имени III Интернационала и в микрорайоне Приречном.

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Такими становятся после капремонта тагильские учреждения образования – школа №85 Фото: Илья Колесов