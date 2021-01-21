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Общество / Образование
21 января 2021, 13:31

Студентов УрФУ снова ждут онлайн-лекции

Девушка слушает онлайн-лекцию

Студенты будут учиться удалённо уже третий семестр. Фото: Павел Ворожцов

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал о формате обучения студентов с 15 февраля. Онлайн-лекции останутся, возобновятся очные практические занятия.

Возможны дальнейшие изменения в графике в зависимости от эпидобстановки по коронавирусу.

"Весенний семестр в университете начнётся в гибридном формате: с 15 февраля потоковые лекции будут проходить дистанционно, практические занятия - в вузовских аудиториях и лабораториях", - передаёт телеграм-канал вуза слова Виктора Кокшарова, сказанные на пресс-конференции в Доме журналистов.

Напомним, что УрФУ и другие уральские вузы перешли на дистант с начала ноября. Студенты будут учиться удалённо уже третий семестр. Ранее дистант из-за коронавируса вводился в вузах с середины марта.

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 392 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии достигло 66 751. Выздоровели более 59 тысяч человек.

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Областная газета Свердловской области

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