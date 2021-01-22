В Академическом построят крупный центр с кружками для детей

Новый район может официально появиться в столице Урала к 2023 году. Фото: Галина Соловьёва

В Преображенском парке Екатеринбурга появится дом детского творчества. Центр планируют построить к 2023 году, к моменту формирования нового, восьмого района Академический.

Он будет работать по направлениям дополнительного образования, культуры и спорта. Там откроют студии по вокалу, хореографии, театральному творчеству, секции единоборства, шахматный клуб, скалодром, а также другие кружки и библиотеку. Ожидается, что дом детского творчества смогут посещать около тысячи детей.

"Мы запрашивали информацию в Ленинском и Верх-Исетском районах: сколько человек живет на той территории, которая войдёт в состав Академического района. Получилось 103 тысячи человек, из них 30 тысяч – это дети. Таких показателей ни в одном другом районе нет. Везде проживает в среднем до 23% людей пожилого возраста и 13% школьников. Здесь - обратная пропорция", – рассказал депутат Михаил Матвеев в ходе обсуждения центра для детей в гордуме Екатеринбурга.

Известно, что идея одобрена министром образования и молодёжной политики Юрием Биктугановым. Руководитель депутатской группы "Содействие развитию восьмого района Академический" Николай Смирнягин рассказал, что администрация города уже подготовила техзадание. Проект будет заявляться на участие в областных и федеральных программах финансирования.

Добавим, что Преображенский парк также участвует в рейтинговом голосовании за общественную территорию, которую благоустроят в 2022 году.

Напомним, что в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении наименования восьмого района Екатеринбурга. Новый район может официально появиться в столице Урала к 2023 году. После объединения с микрорайоном Широкая Речка его площадь составит 4542,6 га.

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