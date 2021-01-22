В Екатеринбурге умер директор лицея имени Дягилева Андрей Кадочников. Фото: Нина Георгиева.

В столице Урала на 58-м году жизни скончался директор гимназии № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева». Свои соболезнования родным и близким Андрея Кадочникова выразил врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

Первый вице-мэр отметил, что вся жизнь Андрея Кадочникова была неразрывно связана с образовательной сферой города.

«От нас ушёл справедливый и великодушный человек. Андрей Кадочников – профессионал высокого уровня, педагог с большой буквы, который всю свою жизнь посвятил работе в школе, воспитанию и обучению детей», – сказал Алексей Орлов, выразив соболезнования родным и близким умершего.

Досье В 1984 году Кадочников окончил Свердловский государственный пединститут. Прошёл трудовой путь от учителя математики до директора образовательной организации. В 2013 году он возглавил общеобразовательную школу № 7, в 2016 году – гимназию № 8. Стаж его педагогической работы составляет более 35 лет. За профессиональные заслуги Андрей Кадочников, в частности, был отмечен нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ», Национальной премией в области образования, дипломом первой степени «Элита российского образования».

Напомним, Андрей Кадочников был назначен директором лицея им. Дягилева в мае 2016 года.