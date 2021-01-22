К 2023 году в Екатеринбурге появится "Губернаторский лицей"

В "Губернаторском лицее" будут созданы многофункциональные и трансформируемые классы. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге презентовали проект "Губернаторского лицея". Образовательный центр нового типа обещают построить в микрорайоне Солнечный к 2023 году.

Это будет многофункциональный комплекс с общеобразовательной школой на 1200 мест, стадионом, детским технопарком "Кванториум", медиацентром, публичной библиотекой, коворкингом, художественной и звукозаписывающей студиями. Здесь будут работать кружки и секции. В спортивном блоке школы откроют центр с трансформируемым залом и 12-метровым скалодромом.

Все направления допобразования объединят в отдельный блок, который будет доступен не только учащимся школы, но и остальным жителям микрорайона. Площадь объекта составит более 28 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации города.

"Совершенно новый объект напрямую связан с комплексным освоением территории и, безусловно, за такими проектами – будущее. В том, что он будет реализован, сомнений никаких нет", – прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, о планах по созданию образовательного кластера в микрорайоне Солнечный стало известно 1 сентября 2020 года. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель совета директоров компании "Форум-групп" Олег Черепанов подписали соглашение о сотрудничестве при создании данного объекта.

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