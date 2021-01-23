Магнит для студентов: чем Свердловская область притягивает молодёжь?

Каждому региону важно не только удерживать свою молодёжь, но и привлекать к себе абитуриентов и студентов из других городов, областей и даже стран. Один из главных магнитов для этого – вузы. Фото: Галина Соловьёва

Вузы Среднего Урала (прежде всего, конечно, Екатеринбурга) традиционно занимают лидирующие позиции по популярности среди абитуриентов, причём не только российских, но и иностранных. В преддверии Татьяниного дня – Дня студента – журналисты «Облгазеты» разобрались, чем так привлекателен наш край для молодёжи.

Вуз – на любой вкус

Сегодня столица Урала является третьим городом в стране по количеству учреждений среднего и высшего образования. В Свердловской области 25 вузов и 125 средних учебных заведений (большинство из них – в Екатеринбурге). Среди них есть как узконаправленные учреждения, например, Уральский институт фондового рынка, так и универсальные, например, Уральский федеральный университет (УрФУ) имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Причём федеральных вузов во всей России всего десять, и один из них – у нас.

Выбор направлений обучения тоже очень широкий: в регионе готовят как сильных специалистов разных технических и гуманитарных специальностей, так и специфичные кадры: астрономов, цирковых артистов, реставраторов.

– В России принято ехать учиться в более крупные города, поэтому в Екатеринбург стремятся студенты из разных регионов, – говорит доктор экономических наук, директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин. – В нашей области есть где учиться. Ещё в советское время здесь была построена хорошая вузовская система: университеты вполне успешно конкурируют со столичными учреждениями.

ВУЗЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: Универсальные вузы: Уральский федеральный университет Гуманитарное образование: Гуманитарный университет Институт международных связей Педагогическое образование: Уральский государственный педагогический университет Российский государственный профессионально-педагогический университет Техническое образование: Уральский государственный аграрный университет Уральский государственный лесотехнический университет Уральский государственный горный университет Технический университет УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) Уральский государственный университет путей сообщения Екатеринбургский филиал Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Филиалы Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) в Новоуральске и Лесном Вузы культуры и искусства: Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского Екатеринбургский государственный театральный институт Екатеринбургская академия современного искусства Уральский государственный архитектурно-художественный университет Екатеринбургский филиал Уральского государственного университета физической культуры Юридическое образование: Уральский государственный юридический университет Уральский юридический институт МВД России Медицинское образование: Уральский государственный медицинский университет Образование в сфере государственной службы: Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России Институт ФСБ России Екатеринбургский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Экономическое образование: Уральский государственный экономический университет Уральский институт фондового рынка Уральский институт экономики, управления и права Православное образование: Екатеринбургская духовная семинария Миссионерский институт Екатеринбургский филиал Свято-Тихоновского гуманитарного университета Вузы или их филиалы есть в 9 городах области

В ТЕМУ Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, в регионе работает 125 колледжей и техникумов. Программы среднего профессионального образования также реализуются в десяти вузах и десяти негосударственных образовательных учреждениях. - В колледжах и техникумах региона обучается более 115 тысяч студентов. Среди них около 600 иностранных граждан. С каждым годом вузы, колледжи и техникумы Свердловской области становятся всё более популярными для абитуриентов из других регионов и стран, – прокомментировали в пресс-службе регионального минобразования.

Работа найдётся

Екатеринбург был и остаётся промышленным центром, где можно проходить практику непосредственно на производстве, и технический специалист способен без проблем найти работу. В свою очередь для Свердловской области крайне выгодно привлекать не только местных студентов, ведь все они – будущие квалифицированные кадры, которые смогут участвовать в развитии региона.

За годы учёбы молодые специалисты получают не только теоретические знания, но и практический опыт. И по мнению председателя комитета по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Законодательного собрания Свердловской области Елены Чечуновой, важно, чтобы эти знания и опыт были реализованы в нашем регионе.

- Сегодня молодые люди рано заглядывают в будущее. Выбирая, где они будут учиться, ребята думают прежде всего о перспективах, о возможности дальнейшего трудоустройства. Наши уральские вузы и колледжи активно сотрудничают с работодателями, – говорит Елена Чечунова. – У многих студентов есть возможность пройти практику, закрепиться. В наших колледжах создаются инновационные площадки для практических занятий. Например, осенью прошлого года открылось 29 инновационных мастерских в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

К слову, понять рынок уральских вакансий, познакомиться с местными организациями и найти будущее место практики и работы студентам помогает масштабное мероприятие «Время карьеры», которое проходит в разных крупных городах России, в том числе и в Екатеринбурге. В УрФУ же проходит и выставка рабочих вакансий «Ночь карьеры».

Получение образования в свердловских вузах – важный шаг, который даёт молодёжи возможность найти престижное место работы в будущем. Фото: Алексей Кунилов

Цены не кусаются

В Екатеринбург ежегодно приезжают сотни не только российских, но и иностранных студентов из разных стран мира. Так, например, в УрГЭУ в 2020/2021 году обучаются 1 682 студента из 58 стран. В екатеринбургских вузах иностранные студенты чаще всего выбирают такие специальности, как международный менеджмент, экономика, IT-направление и технические профессии. Также многие приезжают в Екатеринбург, чтобы пройти подготовительные курсы по изучению русского языка и профильных предметов, которые понадобятся при дальнейшей учёбе в университете.

– Иностранные студенты выбирают Екатеринбург из-за престижа университетов, – уверен председатель екатеринбургской Ассоциации иностранных студентов в России Азизбек Муродуллаев. – Местные вузы часто участвуют в международных выставках и появляются в рейтингах лучших образовательных учреждений. Выбор места учёбы зависит от цен на проживание, питание и обучение. Екатеринбург – третий по популярности город в России, а цены здесь ниже, чем его статус.

К слову, средняя стоимость образования в высшем учебном заведении уральской столицы составляет 110 тысяч рублей в год – почти в два раза ниже, чем в московских вузах, где обучение обойдётся в среднем в 200 тысяч рублей в год, а в МГУ эта цифра составляет 400 тысяч рублей за два семестра. В Санкт-Петербурге за год придётся заплатить более 160 тысяч рублей.

В свердловских средних специальных учебных заведениях стоимость составляет около 45 тысяч рублей в год.

Немаловажный фактор, привлекающий внимание студентов, – количество бюджетных мест. Так, в свердловских вузах на 2020/2021 год было выделено более 14,5 тысячи мест, субсидированных за счёт государства. Для сравнения, Тюменской области в прошлом году выделили всего около пяти тысяч бюджетных мест, Челябинской области – чуть более шести тысяч, а Пермскому краю – около восьми тысяч.

ЭТО ИНТЕРЕСНО На привлекательность Екатеринбурга не повлияла даже пандемия коронавируса: количество заявок на поступление в уральские вузы и колледжи от абитуриентов этим летом не просто не упало, а где-то даже выросло. Как утверждает ответственный секретарь приёмной комиссии УрФУ Юлия Попова, в 2020 году в их вуз поступило 26 тысяч заявлений абитуриентов, что почти на пять тысяч больше, чем в прошлые года. Расширилась и география поступающих: всё больше молодых людей стремятся на Урал из Сахалина и Краснодарского края. Тенденцию увеличившегося спроса Юлия Попова связывает с внедрением электронной подачи документов, которая с прошлого года стала обязательной для всех российских вузов.

Инфраструктура – на высоте

Но студенческие годы – это не только учёба. Большое значение для молодёжи, конечно же, имеют развлечения и общение. И в столице Урала достаточно мест, где молодые люди могут интересно провести время. Театры, музеи, художественные галереи, кинотеатры, городские парки, торгово-развлекательные центры – всего этого в Екатеринбурге множество, так что есть где разгуляться. Город давно претендует на звание музыкальной столицы России, учитывая количество концертов известных исполнителей или международный фестиваль «Ночь музыки».

Молодёжь также стараются привлекать к участию и организации разных городских мероприятий. Например, Управление культуры Екатеринбурга активно приглашает студентов в муниципальные культурно-досуговые центры, где работает много творческих бесплатных кружков.

– Мероприятий для студентов в Свердловской области много – в этом отношении у нас большая конкуренция, – отмечает председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области Владимир Винокуров. – Их организаторами являются не только государственные и частные учреждения, но и сама молодёжь. В целом наши студенты очень активны: кто-то пишет научные статьи, а кто-то координирует мероприятия, занимается волонтёрством.

ВАЖНО Как известно, экономия и студенческая жизнь идут рука об руку. В Екатеринбурге действует очень много льгот для учащихся как на проезд (в системе ЕКАРТЫ есть специальный льготный проезд для студентов), так и на общепит и сферу развлечений в целом. По словам председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов области, в уральской столице разные организации часто идут навстречу учащимся, предоставляя льготы на свои услуги. Так, в ряде кафе при предъявлении студенческого билета скидка составляет 10–15 процентов, а в театрах может доходить и до 50 процентов.

Почему Екатеринбург? Владимир ЗУБКОВ, старшекурсник Уральского государственного горного университета (Новый Порт, Ямал): – Студенту важно учиться в большом городе. Масштабы города, наличие большого количества вузов, уровень жизни в Екатеринбурге выше, чем в других городах. Здесь есть широкие возможности, чтобы реализовать себя в разных сферах, а также больше выбора для проведения досуга. Анастасия РОССЕЙКИНА, магистрантка Уральского государственного педагогического университета (Алтайский край): – Екатеринбург богат на развлечения: радуют массовые мероприятия, наличие концертов, бассейнов, катков и другого. Когда проводился чемпионат мира по футболу, мне было приятно наблюдать толпы туристов в городе. Хотелось поступить в город, где будет чем заняться, и при этом получить качественное образование. Александр ТУРКОВ, первокурсник Уральского железнодорожного техникума (Сургут): – При поступлении я в первую очередь ориентировался на то, где есть специальность «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», иначе – помощник машиниста. У меня был выбор между техникумом в Тюмени и в Екатеринбурге. Но в итоге выбрал Екатеринбург. Это город-миллионник, но с вполне доступными ценами на жильё и учёбу – как студенту мне это важно. Ксения ЗОЛОТАЯ, третьекурсница УрГАХУ (Магнитогорск): – Ещё обучаясь в художественной школе, много слышала про УрГАХУ. По общепринятым меркам, это самый хороший архитектурно-художественный университет на Урале, да ещё и узконаправленный. Когда я поехала на каникулярные вузовские курсы в январские праздники, сразу влюбилась в атмосферу и вуза, и зимнего Екатеринбурга. Город постоянно растёт, здесь достаточно рабочих мест, много интересных мероприятий, сообществ по интересам и в целом молодёжи.

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