Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём российского студенчества

В Свердловской области 25 вузов и 125 средних учебных заведений (большинство из них – в Екатеринбурге). Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина обратились к уральцам по случаю Дня российского студенчества. Студенты отмечают праздник сегодня, 25 января.

Глава региона отметил, что Свердловская область – один из крупнейших образовательных центров России. А благодаря, в том числе активности уральской молодёжи именно Екатеринбург выбран местом проведения летней Универсиады-2023. Евгений Куйвашев упомянул также дистанционный режим обучения из-за коронавируса и помощь волонтёров, подчеркнув, что уральская молодёжь достойну выдерживает проверку на прочность.

"Именно учащаяся, студенческая молодёжь является основной движущей силой стремительно растущего в нашем регионе добровольческого движения. В этом году добровольческие организации внесли весомый вклад в стабилизацию социальной ситуации в период ограничений, связанных с пандемией. Волонтёры оказывали помощь в доставке продуктов и медикаментов людям старшего возраста и малоподвижным уральцам, раздавали маски, вели пропаганду социального дистанцирования", - рассказал губернатор.

Евгений Куйвашев пожелал студентам и всем уральцам здоровья, успехов, счастья и благополучия.

"Уважаемые студенты Свердловской области! Сейчас вы переживаете самое созидательное и плодотворное время. Чем больше сил вы сегодня приложите к получению новых знаний, опыта, практических навыков, реализации творческих инициатив, тем богаче, интереснее и насыщеннее будет ваша дальнейшая жизнь", - говорится в поздравлении главы региона, опубликованном в номере "Облгазеты" от 23 января.

Людмила Бабушкина отметила, что в этот день уральцы говорят спасибо нашим преподавателям и поздравляют всех студентов. "В условиях пандемии COVID-19 именно студенты вместе с преподавателями первыми освоили дистанционные форматы обучения, активно включились в волонтёрскую работу", - заявила председатель Заксобрания Свердловской области.

Она также отметила труд студенческих отрядов и стройотрядов, последние внесли вклад в строительство района Академический. Людмила Бабушкина также напомнила, что при Заксобрании с 2011 года избирается Молодёжный парламент. В феврале-2021 пройдут очередные выборы в него.

Добавим, что в Свердловской области 25 вузов и 125 средних учебных заведений (большинство из них – в Екатеринбурге). В вузах ежегодно учатся свыше 120 тысяч человек.

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