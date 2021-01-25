Просветительская деятельность вымрет?

По законопроекту для любого международного сотрудничества образовательные организации должны будут получать соответствующие заключения от госорганов. Фото: Алексей Кунилов

Более 170 тысяч человек за две недели подписали петицию против законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который уже прошёл первое чтение в Государственной думе. Согласно поправкам, госорганы смогут контролировать любую просветительскую деятельность в России – то есть всё, чему учат вне образовательных учреждений.

Документ наделяет правительственные органы правом определять порядок, условия ведения просветительской деятельности и формы контроля за ней. Установлено не допускать использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Поправки также обяжут образовательные организации получать разрешения для установления любого международного сотрудничества.

Несогласие с новым законопроектом научное сообщество высказывало ещё на нулевых слушаниях в Общественной палате России. Участник этих обсуждений, популяризатор науки, редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Тарасевич объяснил журналисту «Облгазеты», что основная проблема поправок связана с понятием «просветительская деятельность», которое в законопроекте определено как «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека».

– Это широкое определение, под которое подходит всё что угодно: визит ветерана в школу, лекция космонавта в университете, кружки самбо, йоги и патриотизма, – комментирует Григорий Тарасевич. – Это с точки зрения права абсурдно, так как размытое понятие открывает путь для коррупции и злоупотреблений. При этом правоприменение станет выборочным: так как невозможно проверить все просветительские каналы, это будет проводиться скорее всего по произвольному принципу. Ещё возникает вопрос: кто будет контролировать и проверять просветительский контент? Если в университет приедет нобелевский лауреат, то какие эксперты должны проверять его лекцию? Согласно поправкам, это будут делать чиновники, но разве они обладают такими компетенциями?

По мнению нашего собеседника, поправки в закон не помогут в борьбе со псевдонаучным контентом. Чиновники не смогут отделить лженауку от реальных знаний, потому что её зачастую очень хорошо маскируют.

«Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции», – говорится в петиции против законопроекта о просветительской деятельности.

Научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Юлия Городилова тоже опасается, что от данного законопроекта будет страдать как качество, так и количество образовательного контента.

– Это двоякая ситуация, – говорит Юлия Городилова. – С одной стороны, нужно регулировать действия в образовательной сфере, но с другой стороны, это не должно идти ей в ущерб. Одно дело, когда на подготовку к лекции нужно потратить несколько минут, и другое – когда надо проводить организационные действия, заполнять бумажки. На это мало кто будет согласен.

Об угрозе «вымирания» просветительской деятельности в связи с новым законопроектом говорит и президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. Он пояснил журналисту «ОГ», что сейчас деятельность всех дополнительных образовательных центров регулируется множеством нормативно-правовых актов, например, законом о некоммерческих организациях или федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности.

– Излишнее урегулирование и бюрократизация приводят не к пользе, а к уничтожению данной сферы, как это происходит сейчас, например, с малым бизнесом, – заявил Игорь Упоров.

А вот юрист, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников, наоборот, согласен с необходимостью введения данного законопроекта. По его мнению, регулирование просветительской деятельности позволит не распространять знания, нарушающие законодательство России.

– Большая часть внеучебного обучения студентов сейчас производится на европейские гранты, и соответственно будет правильно согласовывать эту деятельность с госорганами, – считает Иван Кадочников. – Нет ничего плохого в том, чтобы пояснить, что ты будешь преподавать. Процесс обучения должен быть связан с планами, методичками, списками, раздаточной литературой. За счёт этих документов государство контролирует просветительскую деятельность.

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