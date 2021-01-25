Лучшим профессорам и преподавателям свердловских вузов вручили премии до 300 тысяч рублей

Евгений Куйвашев вручил премии профессорам и преподавателям высших учебных заведений. Фото: департамент информполитики региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии профессорам и преподавателям высших учебных заведений. Десятая церемония награждения состоялась сегодня, в День российского студенчества.

"Мы ценим ваш большой вклад в подготовку специалистов, в укрепление связи образования, науки и производства", – сказал глава региона на личной странице в Instagram. Он пожелал работникам учебных заведений творческих и научных успехов в работе.

По данным департамента информполитики Свердловской области, материалы на конкурс представил 61 претендент из 15 вузов. Лауреатами премии, по итогам голосования профессионального сообщества, стали 13 свердловчан.

♦ По направлению «Технические науки»:

профессор Уральского государственного университета путей сообщения Нина Сирина в номинации «Профессор года»;

в номинации «Профессор года»; доцент Уральского федерального университета Константин Аксёнов – «Доцент года»;

– «Доцент года»; преподаватель Уральского государственного экономического университета Николай Беляев – «Преподаватель года».

♦ По направлению «Гуманитарные науки»:

профессор Уральского государственного педагогического университета Анатолий Чудинов – «Профессор года»;

– «Профессор года»; доцент Уральского юридического института Министерства внутренних дел России Андрей Гусев – «Доцент года»;

– «Доцент года»; преподаватель Уральского государственного экономического университета Елена Молокова – «Преподаватель года»;

♦ По направлению «Естественные науки»:

профессор Уральского государственного лесотехнического университета Сергей Залесов – «Профессор года»;

– «Профессор года»; доцент Уральского государственного аграрного университета Ольга Быкова – «Доцент года»;

– «Доцент года»; преподаватель Уральского государственного медуниверситета Министерства здравоохранения России Александра Шубина – «Преподаватель года».

♦ По направлению «Психолого-педагогические науки»:

профессор Уральского государственного педагогического университета Евгения Коротаева – «Профессор года»;

– «Профессор года»; доцент Уральского федерального университета Людмила Токарская – «Доцент года»;

– «Доцент года»; преподаватель Уральского государственного педагогического университета Екатерина Мазурчук – «Преподаватель года».

Кроме того, «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области» дипломом получил профессор Уральского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения России Сергей Кутепов.

Добавим, все лауреаты получат материальное вознаграждение. Премия победителя в номинации «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области» составляет 300 тысяч рублей. Лауреаты – «Профессор года» – получат по 200 тысяч рублей, «Доцент года» – 160 тысяч рублей, а «Преподаватель года» – 80 тысяч рублей.

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