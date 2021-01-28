Российские школы сами решат, вводить ли шестидневку

Принять решение о длительности учебной недели школы должны в зависимости от уровня знаний учеников. Фото: Галина Соловьёва.

Российские школы сами должны принять решение о длительности учебной недели в зависимости от уровня знаний учеников. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Выбрать между пятидневным и шестидневным обучением учеников школы должны, основываясь на длительности карантина, каникул и дистанта, а также на результатах, которые учащиеся продемонстрировали по итогам срезов знаний.

"Мы направили соответствующие рекомендации в регионы", - сказал Сергей Кравцов в эфире телеканала Вместе-РФ.

Напомним, в Свердловской области школьники вышли с зимних каникул и приступили к очному обучению 11 января. До каникул образовательные организации посещали учащиеся 1-5-х, 9-х и 11-х классов. Остальные ребята находились на дистанте.

Напомним, ранее председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил ввести в школах пятидневную учебную неделю. По его словам, избиратели часто жалуются на усталость детей из-за возрастающей нагрузки в школах.