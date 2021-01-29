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Общество / Образование
29 января 2021, 12:03

Российские вузы вернутся к очным занятиям с 8 февраля

студенты на занятиях

С 8 февраля студенты снова вернутся в вузы. Фото: Владимир Мартьянов.

Вузам, подведомственным Минобрнауки России, поручили организовать возращение к очному формату обучения с второй недели февраля. Остальным высшим учебным заведениям рекомендовано сделать то же самое.

Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В документе отмечается, что возврат к традиционным занятиям должен быть согласован с территориальными органами Роспотребнадзора, с учётом эпидобстановки в конкретном регионе и мнений студсоветов.

Образовательные организации должны будут создать условия для дизенфекции рук, обеспечить бесконтактный контроль температуры тела всех входящих в организацию, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание учебных помещений во время перерывов и не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний. При ухудшении эпидемиологической обстановки вузы вынуждены будут снова перейти на дистант.

Документ вступает в силу 7 февраля.

Напомним, уральские вузы перешли на дистант с начала ноября прошлого года. До этого удалённый формат обучения из-за коронавируса вводился в вузах с середины марта.

Ранее стало известно, что в УрФУ весенний семестр начнётся в гибридном формате. Предпологалось, что с 15 февраля потоковые лекции будут проходить дистанционно, а практические занятия - в аудиториях и лабораториях.

Областная газета Свердловской области

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