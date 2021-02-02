В Екатеринбурге изменили норматив на бесплатное школьное питание

Завтраки и обеды для одной из категории льготников будет обходится областному бюджету дороже. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге изменили нормативы на бесплатное питание в школах во втором полугодии 2020/2021 учебного года. Завтраки и обеды для одной из категории льготников будут обходится областному бюджету дороже.

Теперь на обеспечение двухразовым питанием школьников, которые являются лицами с ограниченными возможностями здоровья и обучаются на дому, будут тратить не по 118 рублей в день, как планировалось ранее, а по 122 рубля 70 копеек за один учебный день. Об этом говорится в постановлении городской администрации, вносящем изменения в нормативы на бесплатное питание в школах во втором полугодии текущего учебного года. Документ подписан врип главы Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Остальные нормативы останутся неизменными: на организацию одноразового питания каждого из учеников 5-11-х классов будут тратить по 84 рублей 26 копеек, аналогичный норматив для учеников 1-4-х классов составит не более 72 рублей 95 копеек в день. Двухразовое питание для учающихся в 5-11-х классах будет обходиться в 210 рублей 65 копеек, а для ребят из начальных классов — в 182 рублей 37 копеек.