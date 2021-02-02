Павел Крашенинников представил землякам новую книгу

Презентуя новую книгу, Павел Крашенинников рассказал вкратце о всей серии своих очерков. Фото: Алексей Кунилов

Свою новую книгу «Советское право. Итоги» презентовал вчера в Екатеринбурге председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству, председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников. Мероприятие прошло в Уральском государственном юридическом университете, выпускником и ныне профессором которого является сам автор.

Кроме преподавателей, студентов и аспирантов прославленного уральского вуза во главе с его нынешним ректором Владимиром Бубликом, участие в мероприятии приняла председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Заметим, что представленная Павлом Крашенинниковым книга – уже четвёртый его труд, вышедший из печати в серии «Очерки о государстве и праве». В предыдущих трёх («Серебряный век права», «Страсти по праву» и «Заповеди советского права») Павел Крашенинников исследовал и очень доходчивым, рассчитанным на массового читателя языком рассказал историю становления и развития правовой системы Российской империи, а затем – Союза ССР за период с 1881 по 1961 год.

Новая же его книга «Советское право. Итоги» посвящена жизни нашего государства и его законодательству в 1962–1984 годах. Этот период нашей истории принято называть «эпохой застоя». Однако, как показывает автор, именно в те годы в стране происходили события, которые оказали весьма значительное влияние на дальнейшую судьбу всей её правовой системы. Это и «косыгинская» реформа экономики, и начинавшаяся как «хрущёвская», а завершившаяся как «брежневская» конституционная реформа, и стартовавшая после острых дискуссий систематизация отечественного законодательства с прерванной в годы перестройки попыткой создания Свода законов СССР. Это, наконец, появление диссидентского и правозащитного движения в нашей стране.

Большой интерес читателей, безусловно, вызовут и представленные в книге очерки о замечательных отечественных правоведах той эпохи. Автор рассказывает о судьбах и большом вкладе в решение важнейших правовых проблем СССР таких выдающихся учёных-«законников», как Дмитрий Генкин, Екатерина Флейшиц, Сергей Братус, Михаил Шаргородский, Владимир Требилов, Октябрь Красавчиков, Владимир Кудрявцев.

Председатель Заксобрания области Людмила Бубушкина высоко оценила новую книгу Павла Крашенинникова и предложила ему на предстоящих в этом году выборах в Госдуму вновь баллотироваться от нашего региона. Фото: Алексей Кунилов

Лекционный зал УрГЮУ не вместил всех желающих принять участие в презентации книги, к тому же из-за пандемии организаторы ограничили доступ в аудиторию. Фото: Алексей Кунилов

По окончании презентации студенты и аспиранты задали автору книги очень много вопросов. Фото: Алексей Кунилов

Ректор УрГЮУ Владимир Бублик выразил надежду, что первую презентацию следующей книги – очерков о государстве и праве – Павел Крашенинников также проведёт в своей уральской альма-матер. Фото: Алексей Кунилов