Глава Минпросвещения РФ назначил своим советником лучшего учителя страны

Глава Минпросвещения РФ назначил своим помощником лучшего учителя страны. Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ.

Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года" стал преподавать математики Лицея классического элитарного образования из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время торжественной церемонии назначил победителя своим советником.

О назначении Михаила Гурова на должность советника главы Минпросвещения сообщает Telegram-канал "Большая перемена РФ". После объявления победителей конкурса Сергей Кравцов произнёс речь, в которой выразил благодарность всем участникам.

"Конечно, все победители. Все, кто представляет наши регионы, находится в зале и стоит со мной на сцене – все вы победители. Я желаю вам, когда вы вернётесь в регионы, активно рассказывать о вашем участии в конкурсе, потому что на учителей ровняются многие, как ученики, так и родители. Процесс обучения - это не просто передача знаний. Это воспитание, общение, развитие наших детей. От вас зависит будущее России", – сказал министр.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует провести встречу с лауреатами конкурса в режиме видеосвязи.

Отметим, что из-за сложной эпидемиологической ситуации заключительный этап конкурса "Учитель года – 2020" был перенесён на начало 2021 года.