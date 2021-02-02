Президент России лично поздравил лауреатов конкурса "Учитель года"

Владимир Путин поздравил участников встречи и пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы российские школы и образование были современными. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года - 2020". Он поздравил участников встречи и пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы российские школы и образование были современными.

Глава государства отметил, что такое всеобщее признание послужит стимулом к покорению новых профессиональных вершин и позволит лауреатам-учителям развиваться дальше.

"Знаю, что конкуренция была острой, и каждый из вас, безусловно, достойный претендент на столь высокое звание. Вы доказали это работой в школе со своими воспитанниками, успешно прошли через сложные этапы конкурсных испытаний, получили заслуженную оценку коллег, педагогического сообщества", - передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин указал на важность учительского труда и подчеркнул, что именно от школьных педагогов зависит то, какими людьми вырастут дети. Российский лидер напомнил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки поддерживать контакт между учителями и школьниками помогали современные технологии.

"Задача государства, его приоритет остаются неизменными. Хочу вас заверить: мы и дальше будем делать всё для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными, в том числе чтобы [во всех школах - прим. "Облгазеты"] появился и скоростной интернет", - заявил Президент.

Напомним, что лауреаты конкурса "Учитель года" были объявлены сегодня. Абсолютным победителем стал преподавать математики Лицея классического элитарного образования из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. В ходе торжественной церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о назначении победителя своим советником.