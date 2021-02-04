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Общество / Образование
4 февраля 2021, 08:13

В Екатеринбурге "откапиталят" школу и детский сад

Школа №30 в Екатеринбурге

Здание №41 на Мамина-Сибиряка объединят с учебным учреждением. Фото: Google карты

Капитальный ремонт ждёт школу №30 на Мамина-Сибиряка, здание детского сада на Шаумяна, 79 и здание в пер. Коломенский, 3 в Екатеринбурге. На эти цели будет выделено 438,5 миллиона рублей.

Школу должны обновить до 31 июля 2022 года. Здание №41 на улице объединят с учебным учреждением. Ремонт в здании детского сада и ещё один объект должны завершить к концу этого года. Подрядчику предстоит обновить полы, стены, инженерные сети на объектах, а также заменить окна и двери и отремонтировать кровлю.

Победителя аукциона определят 26 февраля, следует из данных с сайта госзакупок.

Областная газета Свердловской области

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