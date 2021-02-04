В двух уральских вузах появится курс "Транспортное право"

По итогам совещания было решено создать рабочую группу для разработки профильного курса "Транспортное право". Фото: Алексей Кунилов

С такой инициативой выступили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. Спецкурс может появиться в Уральском государственном юридическом университете и Уральском государственном университете путей сообщения.

Идея обсуждалась с ректором УрГУПС Александром Галкиным, директором института юстиции УрГЮУ Антоном Мануйловым. В поддержку также выступили начальник СвЖД и руководители управлений железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, авиационного надзора, Федерального агентства железнодорожного транспорта. Они заявили о готовности предоставить практические площадки для студентов.

По итогам совещания было решено создать рабочую группу для разработки профильного курса.

"Институт транспортного права является совокупностью юридических (правовых) норм, которые регулируют самостоятельную группу транспортных отношений, таких как государственная собственность на транспорте, государственное управление отношениями в транспортной сфере, использование транспорта, организация транспортной деятельности, лицензирование в области транспорта, обеспечение безопасности в транспортной сфере", - пояснили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.