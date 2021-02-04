Евгений Куйвашев отменил дистант в школах, колледжах и вузах

Евгений Куйвашев отменил дистант в школах, колледжах и вузах. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале отменили дистант в школах, учреждениях допобразования, техникумах, колледжах и вузах. Документ опубликован на портале правовой информации Свердловской области.

Указ №46-УГ, подписанный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, отменяется пункт 19-1, который накладывал ограничения на работу муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, организаций допобразования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Изменения вступают в силу с 5 февраля.

Напомним, что этим же документом глава региона позволил детским садам работать со 100% наполняемостью групп и разрешил свердловским кафе и ресторанам работать по ночам.