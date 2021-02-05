Третий новый детский сад открылся в Нижнем Тагиле

Места в детсаду планируется заполнить до начала марта после прохождения детьми медкомиссии. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле детей начал принимать детский сад по Уральскому проспекту, 32 а. Он стал третим учреждением, построенным в 2020 году и открытым в 2021 на Гальяно-Горбуновском массиве.

Детский сад №212 готов принять 170 ребят, в том числе в ясельные группы. Открылись пока две группы из восьми. Места планируется заполнить до начала марта после прохождения детьми медкомиссии. Отметим, что в новом детском саду есть интерактивная библиотека и специальные классы для занятий, в том числе моделированием и робототехникой.

"Приехал посмотреть на третий новый детский сад на Гальянке. Признаться, я под впечатлением. Эмоций у детей - море, улыбки, смех. И понимаешь, что ради этих моментов и стоит работать, строить объекты. Время сейчас другое, время развития, новых технологий и среда, которую мы создаём, должна этому соответствовать. Реализация нацпроектов позволяет это делать. Я благодарен моим коллегам из сферы образования, всему коллективу садика за быструю процедуру лицензирования", - написал в своём Instagram мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

С начала года в том же районе города открылись детские сады № 210 (ул. Удовенко, 4) и № 211 (Уральский проспект, 93), рассчитанные на 170 и 90 мест.

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