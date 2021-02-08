Свердловские студенты возвращаются к очному обучению

Вернувшиеся в вузы студенты должны носить маски, пользоваться санитайзерами для рук, измерять температуру при входе в учебное заведение и соблюдать дистанцию Фото: Галина Соловьёва

С 7 февраля всем вузам России одобрили переход с удалённого обучения на очную форму – соответствующий приказ Министерство науки и высшего образования России подписало ещё в конце января. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашевразрешил высшим и средним профессиональным образовательным организациям региона выйти с дистанта ещё раньше – 5 февраля. Но университеты и колледжи не спешат отказываться от онлайн-наработок и возвращаться к полному очному обучению, как до пандемии.

Как выяснил журналист «Облгазеты», в большинстве вузов Свердловской области переход к очной форме обучения решили сделать плавным, чтобы у иногородних студентов было время для возвращения в Екатеринбург. Помимо этого, в вузах хотят, чтобы прививку от коронавируса поставили как можно больше желающих среди обучающихся и преподавателей.

Так, в Уральском государственном горном университете (УГГУ) с 8 февраля к учёбе в кабинетах приступили только студенты выпускных курсов. Через неделю на практические занятия в вузе начнут ходить и другие учащиеся, но лекции для них продолжатся удалённо.

– Мы планируем перейти в обычный очный режим обучения в апреле, – говорит проректор по учебно-методическому комплексу УГГУ Сергей Упоров. – До этого момента в расписании предусмотрены перерывы между лабораторными парами и лекциями, чтобы студенты смогли вернуться на своё место жительства и подключиться к сервису.

Студенты Уральского государственного экономического университета планируют вернуться к полному очному формату с 22 марта. При этом потоковые лекции с аудиторией более 60 человек продолжат проводить в онлайн-режиме.

– Сейчас мы настоятельно рекомендуем студентам до 22 марта поставить вакцину, – отмечает проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх. – Больше 110 преподавателей и сотрудников нашего вуза уже привились.

В Уральском федеральном университете, как сообщил проректор по развитию образовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин, с 15 февраля большая часть занятий будет проходить оффлайн. Исключения составят только те лекции, на которых присутствуют больше 75 человек: такие пары продолжат проводить дистанционно.

– Недавно мы провели опрос в группе во «ВКонтакте», и к нашему удивлению только 20 процентов студентов хотели бы вернуться на очное обучение, – сообщает Андрей Созыкин. – 48 процентов выбирают дистант и 29 процентов предпочитают смешанное обучение. Но несмотря на это, многие студенты уже вернулись в университет: в общежитиях на сегодня находятся четыре тысячи человек.

На пары оффлайн вышли и студенты средних профессиональных учебных заведений области. Но, как и в вузах, потоковых пар в колледжах не будет, а онлайн-лекции дополнятся обычными.

– Режим электронного обучения будет встроен в формат очного: тот большой образовательный контент, который наработан преподавателями, имеет безусловные преимущества, – объясняет директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Лёвина. – Студентам достаточно удобно учиться удалённо, потому что они могут использовать эти программы для подготовки к контрольным мероприятиям или во время болезни. По сути, сейчас онлайн-обучение будет усиливать образование.