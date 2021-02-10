Российские девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку

Успешное прохождение итогового собеседования обеспечивает девятиклассникам допуск к государственной итоговой аттестации. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в российских школах проводится итоговое собеседование по русскому языку. Испытание проходят 1 млн 431 тыс. девятиклассников.

Школьникам необходимо выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. На это каждому из участников итогового собеседования даётся в среднем по 15 минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов время может быть увеличено на 30 минут.

За итоговое собеседование можно получить "зачёт" или "незачёт". Успешное прохождение испытания обеспечивает допуск к государственной итоговой аттестации.

Те девятиклассники, которые сегодня получат "незачёт" или не придут на собеседование по уважительной причине, смогут пройти его в дополнительные дни - 10 марта и 17 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В этом году итоговое собеседование из-за пандемии может проводиться не только в очном, но и в дистанционном формате. К традиционной форме организации собеседования прибегли школы в 70% регионов, в том числе в Свердловской области. В остальных субъектах РФ процедура проходит в комбинированном виде - с использованием как очной, так и дистанционной формы.

Напомним, в 2021 году ОГЭ будут сдавать только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Основной этап сдачи придётся на период с 24 мая по 2 июля, а дополнительный - на период с 3 по 17 сентября.