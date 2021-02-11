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Общество / Образование
11 февраля 2021, 14:49

Представлены проекты заданий ГВЭ для выпускников, не планирующих поступление в вузы

ЕГЭ

Для получения аттестата выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, достаточно будет сдать экзамены по русскому языку и математике. Фото: Павел Ворожцов.

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) опубликованы проекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для тех, кто после школы не планирует поступать в вузы. Для получения аттестата им предстоит сдать экзамены всего по двум предметам: русскому языку и математике.

Экзамен по русскому языку включает в себя 24 задания с кратким ответом из КИМ ЕГЭ. Сочинения такая форма экзамена не предусматривает; достаточно будет результатов итогового сочинения, дающего допуск к государственной итоговой аттестации.

В ГВЭ по математике вошло 14 заданий с кратким ответом из КИМ ЕГЭ по математике базового уровня, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Напомним, в конце лета были представалены проекты заданий ОГЭ и ЕГЭ на 2021 год. Проекты КИМ ГВЭ для выпускников, не планирующих поступление в вузы, публикуются позднее, так как решение о проведении такой формы аттестации для данной категории одиннадцатиклассников было принято недавно.

Основной период ГВЭ-2021 пройдёт с 25 мая по 10 июня. 13 июля и 17 июля экзамены смогут сдать пропустившие атестацию в основной период по уважительной причине, а 3-17 сентября - те, кто пропустил экзамены по уважительной причине ранее, и те, что не преодолел минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.

Областная газета Свердловской области

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