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15 февраля 2021, 16:19

Названы даты ВПР-2021

урок

Ученики 4 - 8-х классов напишут ВПР с 15 марта по 21 мая. Фото: Павел Ворожцов.

Ученики 4-8-х классов напишут Всероссийские проверочные работы в 2021 году с 15 марта по 21 мая. Для учащихся 11-х классов ВПР пройдут по решению руководств школ с 1 по 26 марта.

Конкретные даты проведения проверочных работ в рамках указанных периодов школы определят сами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Для учеников 4-х классов будут организованы ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру, для 5-х классов - по русскому языку, математике, истории и биологии, 6-х и 8-х классов - по русскому языку, математике и двум предметам на основе случайного выбора, 7-х классов - по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике и иностранным языкам. Одиннадцатиклассников ждут итоговые контрольные по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам.

Напомним, Всероссийские проверочные работы школьники пишут по завершении учебного года. Это делается для оценки уровня полученных знаний. В 2020 году из-за пандемии коронавируса основная часть итоговых контрольных прошла не в конце, а в начале учебного года.

Несмотря на то, что ВПР проводятся с 2015 года, они до сих пор вызывают массу недовольств у учителей и родителей. Они не раз выступали против их проведения, считая, что ВПР - это вредная и бессмысленная работа для учебного процесса.

Областная газета Свердловской области

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