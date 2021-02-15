20 лет в ЕГЭ: как единый госэкзамен изменил систему образования в России?

Эксперимент прижился – фактически наша страна живёт в ЕГЭ уже 20 лет, в этой системе выросло несколько поколений Фото: Алексей Кунилов

16 февраля 2001 года вышло постановление Правительства России об организации эксперимента по проведению Единого государственного экзамена в нескольких регионах страны. Как видим, эксперимент прижился – фактически наша страна живёт в ЕГЭ уже 20 лет, в этой системе выросло несколько поколений. По задумке разработчиков, ЕГЭ должен был уничтожить коррумпированность в школах и высших учебных заведениях и предоставить единый стандарт оценки знаний выпускников. Но удалось ли этого достичь и каким стало российское образование в результате?

8 лет эксперимента

В 2001 году Правительство России утвердило программу «Модернизация российского образования на период до 2010 года», которая начинала перестройку большинства процессов школьного и высшего образования. Так, в школах ввели обязательный предмет по изучению иностранного языка, в вузах установили целевой приём, разработали стандарты начального, среднего и высшего профессионального образования. Введение ЕГЭ стало одним из ключевых положений в этой программе.

Автором идеи единого экзамена стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство образования России в 1998–2004 годах. Как установлено в постановлении правительства, ЕГЭ должен был обеспечить «совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для поступления в образовательные учреждения высшего профессионального образования». В советские годы и до утверждения обязательного ЕГЭ, кроме выпускных экзаменов в школе, в каждом вузе абитуриенты должны были сдавать вступительные экзамены. Это, по мнению Владимира Филиппова, было главной причиной коррупции в системе высшего образования России. Введение же общего стандарта оценки знаний выпускников было направлено на то, чтобы сделать высшее образование доступным для школьников из любых регионов страны.

«Во все элитарные и в большинство других вузов можно поступить только либо через репетиторство при данном вузе, либо через платные курсы при нём, либо через целевой приём, который они реализуют, либо через «договорные» школы, которые есть у московских и питерских вузов», – передавал тогда «КоммерсантЪ» слова Владимира Филиппова.

Реализацией проекта ЕГЭ занимался Федеральный центр тестирования (ФЦТ) Минобрнауки под руководством директора Владимира Хлебникова. Именно поэтому изначально ЕГЭ был задуман только в форме тестирования, которое проверял компьютер. Специалисты ФЦТ разработали стандарты контрольно-измерительных материалов (КИМ), методику проведения экзамена, оценку результатов и программное обеспечение.

Разработка и поэтапное введение единого госэкзамена шла восемь лет – с 2001 по 2009 год его называли экспериментом.

Впервые ЕГЭ провели в 2001 году сразу в пяти регионах страны: Чувашии, Марий Эл, Якутии, Самарской и Ростовской областях. Были разработаны тесты сразу по восьми дисциплинам: русский язык, математика, биология, физика, история, химия, обществознание и география. Всего в эксперименте участвовали 30 тысяч человек. Притом обязательным стал только ЕГЭ по математике для выпускников Чувашии и Марий Эл, в остальных регионах экзамен сдавали по желанию.

В следующие годы ЕГЭ стали стремительно вводить и в других регионах России. В 2002 году, по данным Высшей школы экономики, единый госэкзамен сдали около 300 тысяч школьников из 8 400 школ в 16 регионах страны, а в 117 вузах абитуриентов принимали на основании оценок, полученных на ЕГЭ. В 2003 году экзамен сдало уже более половины всех выпускников России из 47 регионов, хотя до его обязательного введения оставалось ещё много лет. Более чем в два раза увеличилось число университетов, принимавших на обучение на основании результатов ЕГЭ.

Тогда Владимир Филиппов выразил надежду, что эксперимент признают успешным и со следующего года сделают обязательным. Но из-за критики системы тестирования единого госэкзамена со стороны научного сообщества и представителей вузов эксперимент решили продлить. В 2004 году, по данным ТАСС, ЕГЭ провели в 65 регионах, в том числе – в Москве и Санкт-Петербурге, которые впервые присоединились к эксперименту. В 2006 году количество участников составило почти 950 тысяч человек, а в 2008 году – свыше миллиона во всех регионах России.

И только федеральный закон «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании», который вступил в силу с 1 января 2009 года, утвердил ЕГЭ по русскому языку и математике обязательным для всех выпускников российских школ. Сегодня организацию проведения ЕГЭ осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной власти субъектов России, осуществляющими управление в сфере образования.

Особенности проведения ЕГЭ К участию в сдаче ЕГЭ допускаются: выпускники школ, не имеющие академической задолженности, в полном объёме выполнившие учебный план, а также имеющие «зачёт» за итоговое сочинение;

выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ о среднем общем, начальном профессиональном или среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых не истёк срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ;

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и/или в иностранных образовательных организациях. Участник ЕГЭ может выбрать любое количество предметов, которые понадобятся для поступления на выбранную специальность в вуз. Результаты ЕГЭ действительны только в течение четырёх лет после сдачи. Всего в ЕГЭ сейчас входят 15 общеобразовательных предметов: русский, английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки, профильная математика, история, обществознание, литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии, химия, биология, география. Из них обязательным на 2021 год является только русский язык. С 2012 года планировалось, что выпускники всех российских школ в обязательном порядке с 2022 года будут сдавать экзамен по иностранному языку. Однако в 2020 году Совет Министерства просвещения России по федеральным государственным и образовательным стандартам одобрил изменения, исключающие иностранный язык из числа обязательных. В 2013 году были разговоры о включении в число обязательных ЕГЭ экзамена по литературе, в 2016 году говорили об обязательном ЕГЭ по географии, но дальше разговоров дело не пошло.

Средний Урал – в числе первых

Свердловская область не попала в число первых регионов-экспериментаторов, но тоже вскоре присоединилась к ним. Например, в Первоуральске в 2003 году, до введения обязательного единого госэкзамена, все желающие могли пройти тестирование в двух школах: №12 и №32.

Как отмечает начальник отдела сопровождения аттестационных и аккредитационных процессов в Управлении образования Первоуральска Ольга Ефимова, которая организовывала ЕГЭ в Свердловской области в годы эксперимента, экзамен тогда был далеко не таким технологичным и отработанным, как сейчас. Сегодня на экзаменах введено обязательное видеонаблюдение, глушители телефонных сигналов, металлоискатели на входе. Все варианты заданий приходят в аудиторию по интернету незадолго до начала экзамена, учителя тут же сканируют сданную работу и отправляют её на проверку. Раньше же выпускников просто рассаживали за отдельные парты в актовом зале, педагоги вскрывали запечатанные пакеты с заданиями, раздавали их и следили, чтобы никто не списывал. Но чего таить греха – именно в первые годы введения ЕГЭ на экзамене активно и списывали, из-за чего, вероятно, с 2014 года и ужесточили условия экзамена.

В годы эксперимента сдать ЕГЭ в Свердловской области можно было добровольно, но многие уральские вузы начали принимать абитуриентов по результатам этого экзамена – и потому многим школьникам это позволило сократить учебную нагрузку и готовиться только к ЕГЭ.

– Решил пройти ЕГЭ по математике, потому что не хотел дважды сдавать один экзамен в школе и в университете, – рассказывает учитель математики и информатики екатеринбургской школы №7 Андрей Шарифханов, который в 2006 году единственный из класса сдавал новый экзамен по математике. – Готовился самостоятельно по специальным учебникам. Тогда материал больше соответствовал школьной программе – сейчас встречаются задачи сложнее, чем проходят на уроках.

Условия на ЕГЭ сейчас крайне строгие. В каждом кабинете — камеры, так что за школьниками наблюдают не только в самом классе, но и с экрана компьютера Фото: алексей кунилов

«Проклятие российского образования»?

Несмотря на то, что с момента окончательного введения ЕГЭ в российскую систему образования прошло более десяти лет, споры вокруг него не утихают до сих пор. Противники ЕГЭ выступают не только за изменение отдельных частей этого экзамена, но и за полную его отмену и перестраивание системы аттестации в школах. Об этом говорят не только представители научного сообщества, но и политические деятели. Так, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал ЕГЭ «проклятием российского образования».

«Система ОГЭ и ЕГЭ заточена на натаскивание и не имеет ничего общего с образованием как таковым, – передают слова Сергея Миронова на сайте «Справедливой России». – Ребята теряют силы и время, а их родители – немалые денежки не для приобретения новых знаний, а чтобы сдать экзамены и назавтра про всё забыть. Так давайте бороться с причиной этой аномалии».

Гордость Среднего Урала Ежегодно несколько десятков выпускников, сдающих ЕГЭ в Свердловской области, получают по 100 баллов по какому-то предмету, но среди них всегда есть и 200-балльники, а иногда и 300-балльники. Например, по итогам прошлого года в регионе было более 170 стобалльников и восемь двухсотбалльников. Уникальные для Уральского федерального округа по временам 2014 года 300 баллов за ЕГЭ по математике, физике и информатике получил выпускник лицея СУНЦ при Уральском федеральном университете Алексей Данилюк. Сейчас он обучается в НИУ "Высшая школа экономики". В 2017 году успех Алексея Данилюка повторили ещё два выпускника СУНЦа: Константин Махнёв и Дмитрий Рыбин получили по 300 баллов за экзамены по физике, информатике и математике в совокупности (см. "ОГ" №115 от 29.06.2017). Константин обучается в Санкт-Петербургском национальном исследовательском Академическом университете РАН, Дмитрий - в НИУ "Высшая школа экономики". Самым же запоминающимся за всю историю сдачи ЕГЭ на Среднем Урале стал результат Анастасии Пределиной. Выпускница екатеринбургской гимназии №9 сдала четыре предмета на 400 баллов: русский язык, профильную математику, информатику и физику (см. "ОГ" №110 от 27.06.2019​​​​​​). Этот рекорд на Урале пока не удалось побить никому. Сейчас Настя обучается в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете математики и компьютерных наук.

Большинство критиков утверждают, что ЕГЭ не проверяет реальные знания учеников, а заставляет просто зубрить информацию. Однако это было связано больше с тестовой частью, которая преобладала в первые годы введения ЕГЭ, когда ученики могли играть в «угадайку». В современном госэкзамене даже в первой части, проверяемой компьютером, краткий ответ практически невозможно угадать, так что приходится действительно думать.

О минусах системы ЕГЭ на недавней встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества говорил и Президент России Владимир Путин. По его словам, критика вокруг экзамена справедливая, но у ЕГЭ есть и свои плюсы.

«Система ЕГЭ модернизируется, во многих вузах является смешанной – проверяются знания на олимпиадах, на собеседованиях и так далее, – передают слова президента на сайте Кремля. – Плюсы заключаются в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны».

Для подготовки к ЕГЭ издаются разные методические пособия Фото: Алексей Кунилов

Мнения Андрей МАРТЬЯНОВ, бывший директор СУНЦа, ныне – директор екатеринбургской гимназии №212: – Кто-то ругает ЕГЭ, кто-то, наоборот, хвалит. Но мне кажется, главное, что ЕГЭ открыл большие возможности для выпускников из регионов. Что касательно разговоров о деформации, которую ЕГЭ принёс в структуру образования, то для меня яркий показатель – СУНЦ, для учеников которого ЕГЭ – не приоритет в учёбе. Ребята там уделяют больше времени научным и проектным работам. Другое дело – уровень личной ответственности учеников, родителей и самих школ, которые почему-то считают, что ЕГЭ является главной целью образования. Но на самом деле это лишь один из множества показателей успешности ученика. Ольга МАКАРОВА, учитель математики екатеринбургской школы №55: – ЕГЭ изначально не вызывал особого страха, потому что большая часть материала в нём ориентирована на школьный уровень. Но в первые годы деления по уровням в математике не было, поэтому не всем было легко. В моём классе ученики и ходили к репетиторам, и готовились к ЕГЭ сами. Но результаты не всегда зависят от того, готовился ли ученик с репетитором. Главное – мотивация ребёнка. Даже если ученик будет заниматься подготовкой к ЕГЭ только в школе, но будет ответственно к этому походить, то реально получить 80 баллов. Максим МАРАМЫГИН, доктор экономических наук, директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ): - Я не сторонник ЕГЭ, но как человек цивилизованный понимаю, что это, грубо говоря, плата за прогресс. Да, это натаскивание, изменение сути образования. Но нельзя забывать о том, каковы современные дети. У них иной тип мышления, в который как раз вписывается модель ЕГЭ. Современное поколение должно быть более мобильным, и ЕГЭ - ответ на эту мобильность. Если рассуждать с ведомственной и эгоистической точки зрения, то по сути этот экзамен вытягивает наших выпускников в другие вузы в разных регионах России, и это плохо. Но при этом Екатеринбург - сильное место притяжения для молодёжи, поэтому взамен уезжающих наших абитуриентов приезжают другие, и утечки знаний и кадров не происходит. Елена ВАТОРОПИНА, учитель английского языка средней общеобразовательной школы №1 Сысертского ГО: - Как и любая система, ЕГЭ несовершенен. Ситуация показывает, что в ближайшее время мы точно не откажемся от этой формы экзамена и не вернёмся к тому, что было раньше. Поэтому нужно дорабатывать ЕГЭ, вводить в него больше самостоятельных и творческих заданий.

Лучшее на сегодня

В единый госэкзамен ежегодно вносят какие-либо изменения, поэтому некоторые бывшие противники ЕГЭ постепенно становятся его сторонниками. Например, бывший учитель географии и обществознания, ныне – главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Тарасевич признаётся, что его точка зрения сильно изменилась с момента введения ЕГЭ в школах России.

– Сегодня ЕГЭ можно воспринимать как демократию – так же неэффективно, но это лучшая форма, которая у нас есть, – отмечает Григорий Тарасевич. – ЕГЭ при всех протестах вводили грамотно, то есть постепенно, с экспериментом. Тот, кто внедрял ЕГЭ, спас страну от сильного образовательного неравенства и той коррумпированности в вузах, которая была в 90-е годы. Поэтому дискуссия в обществе о том, нужен ЕГЭ или нет, бессмысленна. Общество, скорее, должно обсуждать, какие именно вопросы спрашивать у школьников на этих экзаменах.

По словам заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерины Сибирцевой, которая долгое время была учителем физики в екатеринбургской гимназии №9, а потом – главой Департамента образования Екатеринбурга, основное достоинство ЕГЭ – функция социального лифта.

– Этот инструмент однозначно повышает образовательную мобильность, создаёт конкурентную среду, увеличивает шансы выпускника на выбор вуза, – говорит Екатерина Сибирцева. – Единый подход ко всем выпускникам на этапе окончания школы и выбора продолжения образовательной траектории – большое достоинство единого экзамена. Кроме того, объективность процедуры ЕГЭ сегодня не вызывает сомнений. Подчеркну, что ЕГЭ не является универсальным и абсолютно совершенным инструментом оценки знаний, но таких и не может быть.

Экзамен в пандемию В 2020 году из-за пандемии коронавируса сроки проведение ЕГЭ впервые перенесли на середину лета: очная сдача проходила с 3 по 23 июля включительно, резервные дни были назначены на 24 и 25 июля. Кроме того, сдавать ЕГЭ обязали только тех, кто планировал поступать в вузы. Базовую математику из обязательных к сдаче предметов исключили. Также Министерство просвещения России отменило досрочное проведение экзаменов, которое ежегодно проходило в конце марта - начале апреля. Всего в стране на экзамены в прошлом году зарегистрировалось около 714 тысяч человек, в том числе 620 тысяч - выпускники 2020 года. В Свердловской области от сдачи ЕГЭ отказались две тысячи выпускников - они получили аттестаты без экзаменов, на основании полученных годовых оценок за обучение в школе. Экзамены проводили с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности: при входе в школу у выпускников измеряли температуру и дезинфицировали руки, все сдающие сидели за партами на расстоянии полутора метров друг от друга. Также к использованию были рекомендованы маски и перчатки. Летом 2020 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что количество участников экзамена, получивших от 81 до 100 баллов, в 2020 году увеличилось в сравнении с предыдущим годом по всей России. Некоторые учителя в разговоре с журналистом "Облгазеты" также отмечали, что их выпускники сдали экзамены лучше, чем предыдущий выпуск (см. "ОГ" №145 от 11.08.2020). Но всё же сравнивать результаты 2020 года с предыдущими годами не совсем корректно: с одной стороны, на качестве образования и уровне подготовки не лучшим образом сказалось дистанционное обучение. Но с другой стороны, ЕГЭ сдавали только те, кому он действительно нужен, и более слабые ученики не испортили общую картину.

Многие представители советского образования по-прежнему говорят, что введение ЕГЭ ухудшило качество образования в России и общий уровень знаний школьников, а возвращение к старым добрым экзаменам по каждому из школьных предметов – лучший вариант. Тем не менее, согласно индексу развития человеческого потенциала в странах мира, который ежегодно составляет Организация Объединённых Наций, общий уровень образования в России постепенно растёт. Так, до введения ЕГЭ в 1980 году СССР находился на 57-м месте с индексом 0,576. С 2000-х годов Россия начала подниматься в этом рейтинге и в 2020 году заняла уже 39-е место с индексом 0,823. Конечно, данный рейтинг не показывает точное влияние ЕГЭ на уровень эрудированности населения, но отражает состояние системы образования в стране в целом.

– Образование развивается, а ЕГЭ – лишь одно из средств проверки знаний выпускника, – считает Ольга Ефимова. – Сейчас уже ушла тенденция, когда говорили, что детей натаскивают к ЕГЭ. Каждое образовательное учреждение многое делает для того, чтобы к ЕГЭ могли подготовить в рамках учебного процесса в школе без репетиторов, но многие родители всё равно подстраховываются.

ЕГЭ в 2021 году В текущем году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) ввела некоторые изменения в проведение государственных экзаменов. "Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена надо будет сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – также в конце мая по двум предметам: русскому языку и математике, - цитирует слова министра просвещения России Сергея Кравцова пресс-служба Правительства России. - Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать Единый государственный экзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления. Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет." ГВЭ для выпускников 11-х классов пройдёт в конце мая, а основной период ЕГЭ следом – с 31 мая по 2 июля для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет. Досрочной сдачи не будет. Однако, как сообщается на сайте Рособрнадзора, технологическая схема проведения ЕГЭ может измениться при возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. Пока расписание ЕГЭ-2021 выглядит так: 31 мая - география, литература и химия;

3-4 июня - русский язык;

7 июня - профильная математика;

11 июня - история и физика;

15 июня - обществознание;

18 июня - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

21-22 июня - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

24-25 июня - информатика. До этого одиннадцатиклассникам будет необходимо написать итоговое сочинение. С 2014 года его традиционно проводили в школах в декабре, но в 2020 года из-за коронавируса перенесли на весну. Согласно совместному приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, датой написания итогового сочинения определено 5 апреля 2021 года.