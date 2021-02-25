Три свердловских города и одно село получат 124 миллиона на школы

Средства будут направлены на благоустройство зданий школ и обеспечение их теплом. Фото: Алексей Кунилов

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства Свердловской области. 124 миллиона будет поделено между Нижним Тагилом, Верхотурьем, Нижней Турой и Таборами.

Средства будут направлены на благоустройство зданий школ и обеспечение их теплом.

Ещё 100 миллионов рублей было решено направить на организацию горячего питания школьников, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что в прошлом году был принят закон об обеспечении всех школьников младших классов в стране бесплатным горячим питанием. Такую поправку в законопроект о повышении качества и безопасности пищевой продукции внесли после соответствующей инициативы Президента России Владимира Путина, высказанной в Послании Федеральному собранию РФ.

Ранее депутат областного Заксобрания, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин рассказывал "Областной газете", что Свердловская область стала одной из первых в России, где много лет назад ввели бесплатное горячее питание для младших классов. "Не менее замечательно, что мы всегда расходовали областные средства на это, а сейчас нас начнут поддерживать из федерального бюджета", - отмечал в прошлом году депутат.