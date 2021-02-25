Свердловская область рискует провалить федеральную программу по переходу на учёбу в одну смену в школах к 2025 году

В регионе проживает около полумиллиона школьников, из них пятая часть обучается во вторую смену. Фото: Алексей Кунилов

В этом году исполняется пять лет, как правительство Свердловской области запустило десятилетнюю программу по созданию новых мест в общеобразовательных организациях региона. Согласно этому документу, к 2025 году двухсменный режим обучения на Среднем Урале должен полностью исчезнуть, а все здания общеобразовательных организаций с износом в 50 процентов и выше – заменены на новые школы. Однако на дворе уже 2021 год, а во вторую смену учится пятая часть свердловских школьников. И это больше, чем пять лет назад.

Программа «Содействие созданию в Свердловской области новых мест в общеобразовательных организациях» была разработана в рамках распоряжения Правительства России после поручения Президента страны Владимира Путина. Согласно федеральной программе, за первый этап к 2021 году на обучение в одну смену должны перейти все учащиеся 1–4 и 10-11 (12) классов в общеобразовательных организациях. В 2025 году в первую смену должны учиться все российские школьники, а изношенные здания школ должны быть полностью отремонтированы или заменены на новые.

Проблему многосменного режима в школах Владимир Путин вновь поднял в 2018 году.

«У нас, к сожалению, до сих пор ещё в некоторых местах в три смены дети в школу ходят, а во многих местах – в две смены, – передают слова президента РИА Новости. – И у нас стоит задача – она совершенно практическая, конкретная – к 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах и закрыть эту проблему».

В 2016 году в Свердловской области, как писала тогда «Областная газета» (см. №017 от 02.02.2016), только в первую смену учились школьники всего лишь в 15 из 73 муниципальных образований региона. Более 15 процентов детей Среднего Урала (свыше 70 тысяч человек) обучались в две смены. Поэтому в рамках региональной программы планировалось к 2020 году создать более 25 тысяч дополнительных мест в школах, а к 2025 году – ещё около 140 тысяч новых мест.

Построили больше запланированного, а дефицит вырос

По данным министерства образования Свердловской области, сейчас в регионе проживает около полумиллиона школьников, из них пятая часть обучается во вторую смену. Самый высокий процент таких учащихся в столице Среднего Урала. По данным департамента образования Екатеринбурга, в 2020–2021 учебном году из 172 тысяч школьников учатся во вторую смену 55 тысяч (то есть почти треть). За прошедшие пять лет программы благодаря строительству, реконструкции и капремонту зданий общеобразовательных организаций в Свердловской области удалось ввести 33,5 тысячи дополнительных мест в школах и ликвидировать вторую смену в пяти муниципалитетах. На эти цели было выделено около 19,3 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней: муниципальных, областного и федерального.

Однако несмотря на то, что в регионе ввели даже больше новых мест в школах, чем планировали, число школьников, обучающихся во вторую смену, только увеличилось. Если в 2016 году их было свыше 70 тысяч человек (15 процентов от всех учащихся), то в 2020 году – более 100 тысяч (20 процентов). Например, в Камышловском городском округе в 2016 году в первую смену обучались все дети, а в 2020 году 302 ребёнка начали заниматься во второй половине дня.

В министерстве такую тенденцию объясняют ростом рождаемости и активными миграционными процессами в регионе. Но план строительства всех новых школ должен разрабатываться в соответствии с демографическими прогнозами. Насколько же корректны эти прогнозы на Среднем Урале и как их учитывают – вопрос.

Также в регионе не удалось перевести к 2021 году на обучение в первую смену все начальные классы. Что эта задача не будет решена даже в пределах уральской столицы, ещё в 2019 году отмечала тогдашний начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева (см. «ОГ» №128 от 23.07.2019).

– В нашей школе во вторую смену учатся вторые и третьи классы, а также несколько седьмых и восьмых классов, – рассказал «Облгазете» директор екатеринбургской школы №1 Алексей Махновецкий. – Дефицит мест происходит из-за миграционных процессов: в какие-то школы родители специально направляют ребёнка, а где-то, наоборот, есть свободные места.

Усреднение показателей искажает картину

Острую потребность в новых школах испытывает не только Екатеринбург, но и другие муниципалитеты области.

Так, в Туринске четыре действующих школы переполнены и работают в две смены: из 3 350 человек более 1 000 учатся во второй половине дня (см. «ОГ» №036 от 27.02.2020). В очереди на программу по строительству школ город стоит уже четвёртый год.

– Особое беспокойство вызывает школа №4, где одно из зданий в аварийном состоянии с 2012 года. Спортзал и столовая располагаются в другом здании, и дети вынуждены ходить туда по улице: тёплого перехода нет, – говорит глава Туринска Александр Пузырёв. – Новая школа крайне необходима, туринцы ждут её несколько лет. Для строительства всё готово: есть проект, прошедший госэкспертизу, и земельный участок. Но на 2020 год в государственные программы по строительству школ нас не включили.

Вопрос по строительству этой школы подняли и на пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конце прошлого года. Глава региона пояснил, что в программу включают только муниципалитеты с высоким коэффициентом заполняемости школ на вторую смену – 1,6–1,7. По его словам, в Туринске этот коэффициент невысокий – 1,2–1,3, поэтому город пока что не включили в программу, но сделают это позже.

Но как оказалось, коэффициент заполняемости школ не отражает реальной ситуации. Как пояснила уполномоченный главы администрации Туринского городского округаЛидия Селезнёва, всего на территории их округа 14 школ. Десять из них – сельские, где есть свободные места, а четыре находятся на территории города и не справляются с растущим потоком населения, которое съезжается из сёл и деревень в районный центр. Именно эта особенность не учитывается в коэффициенте.

Тем не менее глава Туринска надеется, что их город включат в программу строительства школ в 2021 году. При этом администрация Туринска подала заявку и в федеральную программу комплексного развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России – на случай, если в области вновь отсрочат строительство этой школы.

В Ирбитском муниципальном образовании уже много лет школьники с первого по седьмой класс обучаются во вторую смену в посёлке Зайково. В будущем году такая же ситуация ожидается и в посёлке Пионерский. Как рассказал журналисту «Облгазеты» глава местной администрации Алексей Никифоров, в Зайково необходимо построить новый пристрой к действующей школе – проект уже находится на госэкспертизе.

Проблему второй смены в Каменском ГО в этом году наконец-то решили за счёт восстановления здания начальной школы в селе Покровское и ремонта пристроя к школе в селе Сосновское. Но, по словам главы местной администрации Сергея Белоусова, в селе Маминское необходимо строительство новой школы на 220 мест вместо здания старой школы, которое не соответствует образовательным стандартам. В округе надеются, что новая школа появится уже в 2023 году.

Как пояснили журналисту «Облгазеты» в министерстве образования Свердловской области, потребность в новых школах существенно превышает возможности областного бюджета даже с учётом федерального софинансирования. Поэтому в государственную программу на строительство ежегодно включается только 40 процентов объектов, прошедших отбор.

Во внимании уполномоченного

Рост числа школьников, обучающихся во вторую смену, некоторые связывают и с пандемией коронавируса. Когда все классы вновь вернулись на очное обучение, пришлось разводить потоки детей, чтобы избежать скопления. Поэтому в школах, где никогда не было второй смены, появилась так называемая полуторная смена. Например, в гимназии №210 «Корифей» в связи с эпидемиологическими нормами восьмые и десятые классы учатся с 11:30.

Но всё же дефицит мест в школах на Среднем Урале – это не временная, а постоянная проблема, которую отметила в своём докладе по итогам работы за 2020 год и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По её словам, школьники часто вынуждены заниматься во вторую смену из-за распределения по разным образовательным учреждениям, пока строят новые школы и ремонтируют корпуса.

«Аналогичная ситуация складывается и с предоставлением мест в первых классах общеобразовательных школ. Но если раньше она касалась в основном школ, имеющих повышенный статус, так называемых престижных, то теперь дефицит мест в первых классах устойчиво переместился в новые районы Академический, Солнечный и территории, где идёт точечная застройка зданиями повышенной этажности», – отметила в своём докладе Татьяна Мерзлякова.

Избыточные нормативы

Строительство жилых комплексов в некоторых районах Екатеринбурга действительно опережает возможности этих территорий обеспечить жителей достаточным количеством мест в школах.

При этом существуют законодательные нормативы градостроительного проектирования, которые определяют необходимую обеспеченность жилых микрорайонов школами, детскими садами и другими социальными учреждениями. Так, согласно нормативам градостроительного проектирования Екатеринбурга, минимальное число мест для учащихся в общеобразовательных организациях – 114 на 1 000 жителей. Данные показатели высчитывают до утверждения плана строительства жилых зданий. Но как пояснили «ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, документ не регламентирует очерёдность строительства социальных учреждений и жилых домов. Кроме того, застройщик не несёт ответственности за обеспеченность территории детскими садами и школами – за это отвечает муниципалитет.

Как отмечает екатеринбургский архитектор, заведующий кафедрой истории искусств и реставрации Уральского государственного архитектурно-художественного университета Михаил Голобородский, 30–40 лет назад в Свердловской области не было большой проблемы найти место под школу, потому что в то время в городе сносился частный сектор и освобождались большие участки земли. В последние годы в таких жилых районах, как Академический, проводится точечная застройка – плотность населения повышается, поэтому проблема со школами стала серьёзной.

По мнению директора екатеринбургской гимназии №210 «Корифей» Алексея Бабетова, проблема предоставления новых мест для учащихся заключается в завышенных нормах проектирования общеобразовательных организаций. Согласно современным строительным правилам, у каждого класса должен быть свой кабинет, а на одного ученика выделено 17–20 квадратных метров, так что площадь стандартной школы на 1 000 человек будет около 20 тысяч квадратных метров.

– Остаётся много лишнего пространства, можно уместить школу и на 12–14 тысячах квадратных метров, – считает Алексей Бабетов. – Избыточны и требования к отдельным спортзалам, столовым, актовым залам. Современные европейские школы более компактны за счёт многофункциональных помещений. Избыточные нормативы установлены и к земельным участкам, площадь которых может быть несколько гектаров. Нужно более гибко относиться к проектам школ, например, снижать нормативность там, где есть плотная застройка.

По словам Михаила Голобородского, современную школу действительно не построишь где попало. Ещё одно из требований – инсоляция (облучение поверхностей солнечным светом): рядом стоящие здания не должны заслонять классные помещения от солнечного света.

– Ясно, что площадь территории школ сегодня завышена: гигантские территории вокруг пропадают, а сами школы не в состоянии держать их в порядке, – объясняет Михаил Голобородский. – Можно использовать и эти земельные территории или реконструировать старые школы, например, повысив этажность, которая сегодня не превышает норму в три этажа.

Тупик?

Как сообщили «Облгазете» в региональном министерстве образования, в 2021 году собираются завершить строительство и реконструкцию семи школ (четыре из них находятся в Екатеринбурге).

– 1 сентября текущего года планируется к сдаче школа №80 и новый корпус школы №167 в Орджоникидзевском районе, школа на 550 мест в Кировском районе и новый корпус лицея №173 в Ленинском районе, – пояснили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга. – За счёт этих объектов на будущий учебный год в столице Среднего Урала появится ещё 2 550 мест.

В 2023 году должно быть завершено строительство Губернаторского лицея, а к 2024 году – ещё девяти объектов образования, среди которых семь новых школ и два корпуса к существующим школам. В результате в Екатеринбурге должно появиться ещё около 13,5 тысячи новых мест в школах.

Всего в регионе, согласно программе ликвидации второй смены, в ближайшие пять лет должны появиться ещё минимум 130 тысяч дополнительных мест в школах (но только 16 тысяч из них – в Екатеринбурге, что составляет лишь 29 процентов от общего числа школьников, которые сейчас учатся во вторую смену в уральской столице).

Но даже если все эти планы воплотятся в жизнь, этого будет недостаточно: число новых школьников растёт быстрей. Так что проблема второй смены, вероятно, ещё долго не исчезнет.

ЧЕМ ПЛОХА ВТОРАЯ СМЕНА? В СССР ЖЕ УЧИЛИСЬ – И НИЧЕГО

Обучение в две смены, по мнению разработчиков федеральной программы, «не позволяет качественно реализовать ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты), снижая доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей». Также авторы отметили, что первая смена помогает «снизить утомляемость обучающихся и социальную напряжённость в семьях».

МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: Екатерина КРЯЖЕВСКИХ, мама третьеклассницы школы №1 в Серове: – Моя дочь училась во вторую смену в прошлом году. Сначала была довольна, потому что по утрам можно было дольше спать, но уже к концу первой четверти ребёнок понял, что лучше учиться утром. После школы ей хотелось куда-то идти, заниматься в дополнительных кружках, но она успевала делать только уроки. Сейчас же дочка учится в первую смену и успевает намного больше всего в день. Наталья ЗОБНИНА, мама четвероклассницы школы №48 в Екатеринбурге: – В нашей школе, как правило, все начальные классы учатся и в первую, и во вторую смену. Моя дочь сейчас на второй смене, и это хуже, чем на первой. Вечер у ребёнка просто пропадает: она приходит и делает только уроки, выполнение которых даётся намного тяжелее к ночи. Почти все внешкольные занятия нужно посещать днём, поэтому нам пришлось отказаться от всех кружков, кроме английского языка, на который мы возим дочь по утрам.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА: Екатерина ИЛЬИНА, педагог-психолог екатеринбургской школы №1: – Вторая смена нарушает естественные биоритмы ребёнка. В утренние часы до обеденного времени дети лучше воспринимают учебный материал, а днём идёт спад усвоения информации. Также ученику проще выстроить свой график, когда он просыпается рано. Все, кто учатся во вторую смену, поздно отходят ко сну и просыпаются, поэтому, приходя со второй смены домой, большинство из них уже устают и не могут делать уроки. В результате страдает не только сам ребёнок и его организм, но и успеваемость в школе.