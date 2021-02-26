В 2021 году в Свердловской области завершат строительство и реконструкцию семи школ

К 2024 году в Екатеринбурге появится 13,5 тысячи новых мест. Фото: Алексей Кунилов

В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области сообщили, что в 2021 году будт сдано в эксплуатацию семь школ. Четыре из них - в Екатеринбурге.

Речь идёт о школе №80 и новом корпусе школы №167 в Орджоникидзевском районе, школе на 550 мест в Кировском районе и новом корпусе лицея №173 в Ленинском районе.

"1 сентября текущего года они планируются к сдаче. За счёт этих объектов на будущий учебный год в столице Среднего Урала появится ещё 2 550 мест", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Добавим, что к 2023 году в городе в микрорайоне Солнечный также появится Губернаторский лицей. К 2024 году планируется построить ещё семь школ и два корпуса к образовательным учреждениям. Тогда в Екатеринбурге появится 13,5 тысячи новых мест.

По планам, к 2025 году двухсменный режим обучения на Среднем Урале должен быть полностью ликвидирован. Но до сих пор во вторую смену учится пятая часть свердловских школьников – это больше, чем пять лет назад. Почему?

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