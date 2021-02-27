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Общество / Образование
27 февраля 2021, 13:40

Утверждены правила проведения итоговой аттестации-2021 для школьников

Дети сдают ЕГЭ

Учащимся 11-х классов ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен по двум основным предметам. Фото: Галина Соловьёва

Выпускники 11-х классов, которые не планируют учиться в вузах, будут сдавать ГВЭ по русскому языку и математике. А те, кто хотят поступать, будут сдавать ЕГЭ по выбранным предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому.

Такие правила на 2021 год утвердил Премьер-министр России Михаил Мишустин. Минпросвещения и Рособрнадзор скорректируют свои документы до 29 марта.

Отметим, что девятиклассники сдавать предметы по выбору не будут. Аттестаты об основном общем образовании они получат после сдачи ГИА по русскому языку и математике.

Учащимся 11-х классов ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен по двум основным предметам. На этом основании им выдадут аттестат о среднем общем образовании. ЕГЭ будут сдавать те, кто поступает в вузы, а также желающие среди выпускников прошлых лет и десятиклассники, готовые сдать экзамены досрочно.

Дети-инвалиды, окончившие 11-й класс будут сдавать ГВЭ или ЕГЭ (по их выбору) по русскому языку для получения аттестата.

"В 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции", - пояснили в пресс-службе Правительства РФ.

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Областная газета Свердловской области

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