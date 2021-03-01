В российских школах стартуют ВПР

С 1 по 26 марта ВПР будут писать 11-классники. Фото: Галина Соловьёва.

В школах страны начинается проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР). Ожидается, что участие в их написании примут свыше 7 млн учащихся.

У 11-классников проверочные работы стартуют сегодня и продлятся до 26 марта (по решению учебных заведений). У учеников 4-8-х классов – с 15 марта по 21 мая. Список предметов, по которым будут проверять школьников, "Облгазета" публиковала ранее.

"Всего в написании ВПР примут участие более 7 млн школьников", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Напомним, в 2020 году итоговые контрольные должны были писать более 6 млн ребят из 4-8-х классов, а также учащиеся десятых и одиннадцатых классов. Старшеклассники проверили свои знания в марте, а вот остальные ученики не успели написать работы из-за перехода на дистант в связи с пандемией коронавируса. ВПР для них были перенесены с весны на осень.

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