Школы Екатеринбурга смогут принять 22,5 тысячи первоклассников

Запись в первые классы стартует 1 апреля и завершится 30 июня. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге приём заявлений в первые классы на 2021/2022 учебный год перенесён на 1 апреля. В прошлом году запись детей стартовала в конце января.

Как рассказал начальник Департамента образования горадминистрации Константин Шевченко в ходе сегодняшней пресс-конференции, запись начнётся 1 апреля и завершится 30 июня. Заявления можно будет подать через госуслуги, МФЦ, почтовое отделение связи (заказным письмом с уведомлением) и сайт общеобразовательной организации.

Чтобы снизить нагрузку на портал госуслуг, который, по словам Шевченко, пользуется у родителей первоклашек большим спросом, время подачи заявлений будет разнесено. Таким образом, с 00:00 1 апреля заявление смогут подать жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов. С 6:00 – Орджоникидзевского и Чкаловского районов, с 7:00 – Железнодорожного и Октябрьского.

В ходе своего выступления глава Департамента образования мэрии также заявил, что для первоклассников планируется предоставить 22,5 тысячи мест. При этом в 2021 году ожидается от 21,5 тысячи до 22 тысяч новых учащихся.

"Абсолютно точно мест всем хватит", – заверил он, добавив, что 20 и 27 марта во всех школах города пройдут дни открытых дверей. Родители первоклашек смогут посетить учебное заведение и узнать всю интересующую их информацию.

Ранее сроки приёма заявлений официально изменило Минпросвещения РФ. В министерстве отмечали, что в школы по-прежнему будут брать детей не младше 6,5 лет и не старше 8 лет.

В прошлом учебном году в первые классы пошли около 60 тысяч свердловских школьников, в том числе 22 тысячи - в Екатеринбурге.