Евгений Куйвашев подписал постановление о создании "Губернаторского лицея"

Евгений Куйвашев подписал документ о создании нетипового образовательного учреждения "Губернаторский лицей". Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ о создании нетипового образовательного учреждения "Губернаторский лицей". Полномочия учредителя лицея возложены на региональное министерство образования и молодёжной политики.

Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации Свердловской области, минобразования должно будет утвердить устав учреждения, организовать госрегистрацию лицея, обеспечить финансирование на его создание и назначить членов наблюдательного совета. Также областному министерству по управлению госимуществом поручено в течение месяца после государственной регистрации лицея внести соответствующие изменения в региональный реестр госимущества.

Следить за исполнением постановления будет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, что "Губернаторский лицей" войдёт в состав современного образовательного кластера в екатеринбургском микрорайоне Солнечный. Туда же войдут детский сад, центр художественной гимнастики, хореографический колледж, спортивные и творческие пространства.

Учреждение планируют построить к 2023 году.