В Академическом в этом году могут открыть тысячу новых мест в детсадах

Если кабмин согласится сместить сроки финансирования, то получится создать ещё 1050 мест для детей в Академическом. Фото: Алексей Кунилов

В Академическом в 2021 году планируют построить сразу несколько детсадов. Они появятся в районе пр. Академика Сахарова и в районе ул. Академика Парина, Рябинина и Вильгельма де Геннина.

Кроме того, в соседнем микрорайоне Екатеринбурга Краснолесье появится детский сад на 216 мест в районе ул. Краснолесье, Чкалова и Амундсена.

В Академическом в квартале № 11 появятся сразу два детский сада – ДОУ №1 и ДОУ №2, каждый на 250 мест. Первый - площадью 1420 "квадратов" уже проектируют и начнут строить с середины марта. Второй - должен быть сдан в середине 2022 года, однако его хотят завершить раньше. Для этого необходимо сдвинуть сроки финансирования, этот вопрос по заявке администрации города сейчас рассматривает Правительство РФ.

Ещё два дошкольных учреждения планируют построить в квартале № 10. Детский сад №1 на 250 детей хотят достроить также в этом году с изменением сроков финансирование. А вот ДОУ №2 ещё на 250 мест появится в Академическом только к 2025 году.

Об этом рассказал на совещании в гордуме председатель Комитета по строительству Алексей Корюков. Он сообщил, что если кабмин согласится сместить сроки финансирования, то в этом году получится создать 1050 мест для детей в Академическом. Это произойдёт, в том числе за счёт возведения ещё одного детского сада на 300 мест в квартале № 26.

Напомним, что к 2023 году Академический должен стать восьмым районом Екатеринбурга. Там должны появиться свои социальные учреждения. После объединения с микрорайоном Широкая Речка его площадь составит 4542,6 га с численностью населения в 295 тысяч человек. Сейчас в Академическом проживает более 100 тысяч человек. Жители частно жалуются на пробки и нехватку мест в детских садах.

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