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Общество / Образование
5 марта 2021, 17:42

Итоговое собеседование сдали 98,5% российских девятиклассников

экзамен

В основной срок сдачи испытание прошли 1 млн 395,5 тыс. учащихся. Фото: Галина Соловьёва.

98,5% российских девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку. Получение "зачёта" обеспечило им допуск к государственной итоговой аттестации.

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, на итоговое собеседование в этом году зарегистрировались 1 млн 431 тыс. девятиклассников. В основной срок сдачи, который пришёлся на 10 февраля, испытание прошли 1 млн 395,5 тыс. учащихся. 

Им нужно было выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. 

Те из школьников, кто получил "незачёт" или не явился на собеседование по уважительной причине, смогут пройти его в дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая.

Напомним, в этом году девятиклассники не будут сдавать экзамены по выбору. Аттестаты об основном общем образовании они получат после сдачи ОГЭ по русскому языку и математике.

Областная газета Свердловской области

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