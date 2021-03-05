Итоговое собеседование сдали 98,5% российских девятиклассников

В основной срок сдачи испытание прошли 1 млн 395,5 тыс. учащихся. Фото: Галина Соловьёва.

98,5% российских девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку. Получение "зачёта" обеспечило им допуск к государственной итоговой аттестации.

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, на итоговое собеседование в этом году зарегистрировались 1 млн 431 тыс. девятиклассников. В основной срок сдачи, который пришёлся на 10 февраля, испытание прошли 1 млн 395,5 тыс. учащихся.

Им нужно было выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

Те из школьников, кто получил "незачёт" или не явился на собеседование по уважительной причине, смогут пройти его в дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая.

Напомним, в этом году девятиклассники не будут сдавать экзамены по выбору. Аттестаты об основном общем образовании они получат после сдачи ОГЭ по русскому языку и математике.