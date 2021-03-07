Названо условие, при котором студенты смогут сдавать экзамены из дома

Использование биометрии упростит жизнь студентов из отдалённых населённых пунктов. Они смогут не приезжать в вуз для сдачи экзаменов. Фото: Павел Ворожцов.

Российским вузам разрешили проводить аттестацию в онлайн-формате. Для этого необходима Единая биометрическая система (ЕБС) и согласие студента.

Предполагается, что сдача экзаменов из дома будет доступна студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, уже в следующем учебном году. Однако окончательное решение будет принимать руководство вуза. Также необходимо согласие самого учащегося.

Исходя из постановления, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, ЕБС обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

Процесс идентификации прост После регистрации в ЕБС студентам предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя. Далее сведения по защищённым каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.

Ожидается, что использование биометрии упростит жизнь студентов из отдалённых населённых пунктов. Они смогут не приезжать в вуз для сдачи экзаменов.

"Взимание платы с обучающихся за использование дистанционных образовательных технологий не допускается", – уточняется в постановлении. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.