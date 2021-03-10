В России финансировать детские школы искусств будут региональные органы

В Свердловской области зарегистрировано более 140 муниципальных ДШИ. Фото: Владимир Мартьянов.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о регулировании деятельности детских школ искусств. Документ был внесён в нижнюю палату парламента Президентом России Владимиром Путиным.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что новый законопроект поднимет статус детских школ искусств с муниципального до регионального уровня. Документ подразумевает, что ДШИ больше не придётся бороться за финансирование с муниципальными спортивными и образовательными учреждениями.

"Не муниципалитеты, а региональные министерства культуры будут отвечать за финансирование, оснащение и кадровый состав таких школ", - передаёт слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Он добавил, что законопроект также подразумевает изменение принципов отбора кандидатов в творческие организации среднего профессионального и высшего образования. В приоритете будут находиться не результаты ЕГЭ, а "талант и одарённость" ученика.

Напомним, что документом закрепляется понятие "детская школа искусств", которое включает в себя художественные, хоровые, музыкальные, хореографические, цирковые и театральные школы, а также школы художественных ремёсел.

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано более 140 муниципальных ДШИ - их деятельность будет регулировать региональное министерство культуры.