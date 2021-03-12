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Общество / Образование
12 марта 2021, 15:40

Мэрия Екатеринбурга опубликовала изменённый список школ по прописке

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Со списками школ по прописке уже можно ознакомиться. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Екатеринбурга обновили список школ по прописке. За каждой улицей и садоводческим объединением в городе закреплены одно или несколько учебных заведений.

Соответствующее постановление, размещённое на сайте горадминистрации, подписал глава города Алексей Орлов. К документу прилагаются два приложения. В первом указаны улицы (перечень на 45 страниц), а во втором - наименования садоводческих некоммерческих объединений (11 страниц). Ознакомиться с полными списками можно тут.

Важно! При отсутствии в указанных перечнях территории, на которой проживают школьники, их родители могут обратиться в районное управление образования. В течение 10 рабочих дней специалисты должны будут определить общеобразовательное учреждение, с учётом его территориальной доступности и наполняемости.

Данное постановление уже вступило в силу. Контроль за его исполнением возложен на замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерину Сибирцеву.

Ранее "Облгазета" сообщала, что приём заявлений в первые классы на 2021/2022 учебный год в уральской столице стартует 1 апреля и завершится 30 июня. В 2021 году ожидается от 21,5 тысячи до 22 тысяч новых учащихся.

Чтобы снизить нагрузку на портал госуслуг, время подачи заявлений будет разнесено. Таким образом, с 00:00 1 апреля заявление смогут подать жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов. С 6:00 – Орджоникидзевского и Чкаловского районов, с 7:00 – Железнодорожного и Октябрьского.

Областная газета Свердловской области

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