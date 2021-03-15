Экзамены в вузах – удалённо и через биометрию

Уральские вузы готовы перейти на сдачу экзаменов через Единую биометрическую систему, но будет ли хорошо от этого – вопрос. Фото: Алексей Кунилов

Российские вузы в 2021/2022 учебном году смогут проводить экзамены дистанционно – с помощью Единой биометрической системы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Новый формат сдачи сессии через Единую биометрическую систему (ЕБС) будет доступен студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Предполагается, что ЕБС обеспечит обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в учебное заведение. Как говорится в пояснении к постановлению, «такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдалённых населённых пунктов».

Решение о проведении сессии в новом формате будет принимать руководство каждого учебного заведения самостоятельно. Однако на сдачу сессии в такой форме потребуется и согласие студента. Некоторые уральские вузы уже смогли протестировать новую систему и готовы использовать её в будущем.

– Основная задача ЕБС – определить личность человека. Студентам необходимо будет зарегистрироваться в системе, а перед началом экзамена пройти определённую процедуру – произнести перед камерой случайную последовательность цифр, – рассказывает изданию проректор по развитию образовательной деятельности Уральского федерального университета Андрей Созыкин. – Программа оценит и запомнит поведение пользователя по лицу и идентифицирует его личность. После прохождения всех формальностей и получения персонального согласия студента допустят до экзамена.

Опыт сдачи экзаменов в онлайн-формате у студентов российских вузов уже был в 2020 году в разгар пандемии. Учащиеся сдавали сессию через сервисы видеотелефонии либо через специальные системы онлайн-образования, контролирующие поведение учащегося. Тогда, по мнению санитарных врачей, всего этого просто требовала эпидобстановка. Сейчас, если верить официальной статистике, ситуация с заболеваемостью коронавирусом более позитивная, но Правительство России, вероятно, решило подстраховаться таким решением, чтобы избежать массового скопления студентов в вузах и как следствие – распространения инфекции.

– По сути, ничего нового для вузов с этим постановлением нет. Мы как принимали аттестацию дистанционно, так и будем это делать дальше, только с использованием новой системы, – рассказал «Облгазете» ректор Российского государственного профессионально-педагогического университета в Екатеринбурге Евгений Дорожкин. – Например, в прошлом году мы даже смогли провести онлайн экзамен по физической культуре. Но есть определённые специальности, аттестацию по которым мы всё-таки проводим офлайн. Например, по рисованию. Проведение такого экзамена прошло в аудитории вуза с соблюдением всех санитарных норм, при этом члены комиссии заседали почти девять часов.

При этом у самих учащихся мнение о нововведении неоднозначное.

– С одной стороны, удобно, что студенту не надо тратить время, чтобы ездить до университета, – комментирует «Облгазете» студент Уральского государственного аграрного университета Лев Пальцев. – Тем более, есть ребята, которым менее волнительно общаться с педагогом онлайн, чем вживую. Но с другой стороны, опыт прошлой сдачи сессии в формате онлайн показал, что Интернет может в любой момент зависнуть и вылететь, программу приходится перезапускать заново. А это определённые неудобства и для преподавателя, и для самих студентов – плюс потерянное время. На мой взгляд, Единая биометрическая система не имеет никакого смысла: каждый преподаватель и так знает всех своих студентов в лицо и может их легко идентифицировать. К тому же подобное техническое оснащение требует больших затрат, и гораздо целесообразней было бы направить эти средства на улучшение материально-технической базы вузов.

Пока вопросов к такой удалённой сдаче сессии действительно много. В первую очередь касательно наблюдения за студентами, которые и в аудитории-то нередко мастаки подглядеть и списать, а в удалённом формате это ещё проще. Каким может быть качество образования таких студентов, даже подумать страшно. Особенно если нас будут лечить врачи, полностью обучавшиеся на удалёнке. Остаётся надеяться, что до такого вузы всё же не опустятся, но пока приходится признать, что отказываться от сдачи сессии в онлайн-формате университеты не готовы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Зарубежные вузы из-за пандемии также вынуждены переходить на проведение аттестации своих студентов через онлайн-сервисы. Так, студенты Эдинбургского университета в Шотландии сдавали экзамены из дома в безопасном браузере, а экзаменатор наблюдал за ними через веб-камеру. Имперский колледж Лондона провёл онлайн-экзамен для выпускников медицинского факультета с ограничением по времени, чтобы студенты не успевали искать ответы в Интернете. Если преподаватели подозревали, что учащиеся списывали, они связывались с ними для устного обсуждения ответов. Гарвардская школа стоматологии также отложила практические занятия. Студенты диагностировали заболевания онлайн – имитировали приём, отыгрывая роль пациента и врача.

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